Un artista in difficoltà

Lorenzo Venera, conosciuto nel mondo della musica come Lorenzo Amnesia, è attualmente al centro di un processo a Torino per accuse di maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna. La vicenda, emersa in aula, ha rivelato un quadro inquietante di violenza e minacce che si sarebbero protratte dal 2018 fino al 2024.

La procura ha presentato prove e testimonianze che delineano un rapporto segnato da gelosia e aggressività.

Le accuse di maltrattamenti

Durante il processo, la vittima ha raccontato momenti di terrore vissuti accanto al rapper. “Mi ha detto che sarei stata la prossima Giulia Cecchettin o Giulia Tramontano”, ha dichiarato in lacrime, riferendosi a due donne vittime di violenza. Le minacce, secondo quanto riportato, non erano solo parole: la donna ha descritto episodi in cui Venera l’avrebbe colpita e insultata, creando un clima di paura costante. “Una volta mi ha tirato uno schiaffo, vedendo un messaggio di un altro ragazzo”, ha aggiunto, evidenziando la sua ossessione per la gelosia.

Un rapporto tossico

La relazione tra Lorenzo e la sua ex compagna è iniziata nel 2017, ma è stata caratterizzata da alti e bassi, separazioni e riconciliazioni. Secondo le testimonianze, il rapper controllava il telefono della compagna e la maltrattava fisicamente. Le minacce più gravi, come “ti ammazzo” e “un incidente può sempre capitare…”, hanno fatto emergere un quadro allarmante. Anche il padre della vittima ha confermato la gravità della situazione, raccontando di segni evidenti di violenza sul corpo della figlia.

La carriera musicale di Lorenzo Amnesia

Nonostante le accuse pesanti, Lorenzo Venera ha avuto una carriera musicale che lo ha portato a partecipare a programmi televisivi come “Amici di Maria De Filippi” e “For Music”. Il suo singolo “Il mio sole” ha ottenuto una certa notorietà, ma ora la sua immagine è compromessa da queste gravi accuse. La sua storia, che un tempo ispirava i fan, si è trasformata in un dramma personale e legale che potrebbe segnare la fine della sua carriera.