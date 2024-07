Luca Argentero e Cristina Marino si stanno godendo una bellissima vacanza alle Baleari. Con loro, ovviamente, ci sono anche i figli Nina Speranza e Noè Roberto.

Luca Argentero e Cristina Marino: vacanza alle Baleari con i figli

Vacanza in Spagna, alle Baleari, per Luca Argentero e la moglie Cristina Marino. La coppia ha portato con sé i due figli, Nina Speranza e Noè Roberto. Via social, anche se continuano a non mostrare i volti dei bambini, l’attore e la sua dolce metà hanno condiviso con i fan alcuni momenti della loro fuga di famiglia.

Luca Argentero e Cristina Marino: vacanze in famiglia

Tra qualche ora di mare e altre di corse frenetiche dietro ai piccoli Nina e Noè, Luca e Cristina riescono a ritagliarsi anche un po’ di tempo per rilassarsi. Il settimanale Chi li ha paparazzati in uno di questi momenti, mentre sono in spiaggia, impegnati a tenere d’occhio i bambini. Una vera vacanza di famiglia, fatta di sorrisi, abbracci e un po’ di sana stanchezza legata alla gestione dei bimbi.

Luca Argentero: l’importanza della famiglia

Non stupisce vedere Luca e Cristina in vacanza con i figli. D’altronde, lo stesso Argentero non ha mai nascosto l’attaccamento alla famiglia. Ospite del programma La volta buona da Caterina Balivo, ha raccontato:

“Chi dice che non è impegnativo avere un figlio, sta mentendo. (…) Il lavoro? È solo il 5% per me, sono concentrato sulla famiglia”.