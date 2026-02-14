Luca Argentero e la chiamata per Sanremo 2026 una questione che tiene banco da diverse settimane mentre Carlo Conti sta pian piano svelando il roster di star che prenderanno parte alla kermesse canora nel teatro Ariston, anche l’attore italiano dovrebbe essere della partita ma ha tenuto a precisare un comportamento poco corretto dagli organizzatori dell’evento famoso in tutto il mondo.

Luca Argentero e la chiamata per Sanremo 2026

Argentero e Sanremo 2026 una voce che circola da diversi mesi difatti è stato reso noto come potesse figurare tra i principali ospiti al fianco di Carlo Conti da molte testate tra cui Vanity Fair.

Lo stesso Argentero aveva ammesso di essere stato chiamato da chi si occupa dell’organizzazione del Festival ma dopo una prima telefonata più nulla.

Un silenzio che ha preoccupato il partecipante del GF 3 e di cui lui onestamente può far poco anche se è naturalmente una mancanza di rispetto, quasi una presa in giro.

Il no definitivo in diretta tv sulla… Rai

Argentero è stato ospite dell’ultima puntata del programma “Splendida Cornice” in onda su Rai 3 e Geppy Cucciari lo ha incalzato rispetto alla presenza sul palco dell’Ariston.

Lui ha ribattuto spiegando che anche nel caso venisse contattato nuovamente sarà lui stavolta a dire di no – “mi hanno chiamato e poi sono spariti tutti” – ha dichiarato, confermando, come peraltro ha riportato Biccy.it che una telefonata è davvero arrivata.

Un no per poca serietà da parte dell’organizzazione del Festival, un gesto che ha fatto arrabbiare anche un uomo educato come Argentero. Non ci sarà quindi la passerella di bellezze al maschile con il confermato Can Yaman.