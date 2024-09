Luca Carboni descrive la sua malattia: "Pensavo che sarei morto"

Da due anni, sembrava come se Luca Carboni avesse scomparso dalla scena musicale. L'ultima apparizione del cantante sui social media, precisamente su Instagram, risaliva infatti al 2022. I suoi fan, preoccupati per la lunga assenza dell'artista, si interrogavano sulle motivazioni di questo ritiro da...

Da due anni, sembrava come se Luca Carboni avesse scomparso dalla scena musicale. L’ultima apparizione del cantante sui social media, precisamente su Instagram, risaliva infatti al 2022. I suoi fan, preoccupati per la lunga assenza dell’artista, si interrogavano sulle motivazioni di questo ritiro dalla vita pubblica. Tuttavia, è stato il cantante bolognese stesso a dare finalmente delle risposte in un’intensa intervista rilasciata al Corriere della Sera, durante la quale ha condiviso il duro cammino affrontato, dalla diagnosi di cancro ai polmoni, alle cure mediche e il suo desiderio di tornare più determinato che mai.

La scoperta della malattia e il percorso terapeutico

Nel marzo del 2022, la notizia della diagnosi di cancro ai polmoni colpì Carboni come un tifone devastante nella tranquillità del suo studio di registrazione, trascinando con sé una tempesta di cambiamenti nella vita dell’artista e dei suoi cari. “E’ stato un trauma. In un istante, tutto è diventato diverso. Dal lavoro sulla selezione dei brani del mio prossimo album, mi sono dovuto concentrare sulla scelta del trattamento ottimale per combattere la malattia. Il cancro era vasto e complicato da gestire chirurgicamente”, ha confessato Carboni.

Da allora, l’artista ha dovuto seguire un rigido protocollo di trattamento che implicava, come prassi, l’assunzione di elevati dosaggi di farmaci chemioterapici mirati a ridurre il cancro il più possibile per permettere un’eventuale operazione: “Il tumore è notevolmente diminuito e a agosto ho potuto effettuare l’intervento chirurgico per rimuoverlo. Fortunatamente non c’erano metastasi […]. Dopo due anni posso affermare di essere clinicamente guarito, anche se, rispetto a questa specifica condizione, il termine ‘guarito’ rimane sempre un concetto molto delicato”.

Carboni e la sua famiglia hanno attraversato periodi tremendamente difficili. Tuttavia, il punto più critico è stata la diagnosi, descritta da Carboni stesso come uno shock devastante: “Ero convinto di avere poco tempo alla luce del responso, delle immagini radiografiche e, soprattutto, dell’espressione del radiologo. Per la prima volta, la morte mi è apparsa in tutta la sua concreta possibile realtà”.

Per il cantautore originario di Bologna, questa malattia è stata un'”esperienza tragica” che lo ha costretto a mobilizzare tutte le sue riserve di coraggio per combatterla e sopravvivere. La disperazione, infatti, spesso sopraffà i malati di cancro, ma questo non è stato il destino di Luca Carboni. Infatti, nel giorno stesso in cui ha ricevuto la spaventosa diagnosi, ha preso la decisione di rivoluzionare totalmente il suo modo di vivere.

Ha quindi cessato di fumare e ha preso l’abitudine di lunghe passeggiate, attraverso le quali ha riscoperto le meraviglie del suo paese natale: “Percorrevo l’Appennino in cerca di scorci che potessero intensificare il mio legame con l’esistenza”. Ora, come lo stesso cantante ha confermato, il peggio è alle spalle e Carboni si sente pronto a tornare sotto i riflettori e a riprendere la sua carriera esattamente da dove l’aveva interrotta, convinto di poter ancora contare sull’immenso sostegno dei suoi fan.