Luca Onestini è tornato single, la sua storia con Aleska Genesis è infatti giunta al capolinea. In un video pubblicato su TikTok, l’influencer si è sfogato e ha rivelato i motivi della rottura: c’entra l’Intelligenza Artificiale.

Luca Onestini e Aleska Genesis si sono lasciati

Luca Onestini e Aleska Genesis si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello in Sudamerica qualche mese fa e, la loro relazione, sembrava davvero andare a gonfie vele ma, in realtà, pare non fosse proprio così.

Già da qualche settimana si vociferava di una crisi tra i due e ora è stato lo stesso influencer ad annunciare sui social che è tornato single. Durante una live su TikTok, l’influencer si è sfogato con i suoi fan e ha rivelato i motivi dietro alla rottura con Aleska: c’entra l’Intelligenza Artificiale. Ecco perché.

Luca Onestini torna single, l’attacco contro la ex: “Ha chiesto a ChatGpt se stare con me”

Come abbiamo visto, Luca Onestini e Aleska Genesis si sono lasciati. Durante una live su TikTok, l’influencer si è sfogato, raccontando i motivi della rottura: “Ha chiesto a ChatGpt se le conveniva stare con me. Ma dove siamo arrivati? Tu stati chiedendo all’Intelligenza Artificiale un consiglio sentimentale? Io sono scioccato.” Durante la live, Onestini è sembrato davvero sconvolto: “Cosa ho fatto per avere questo? Talmente tanto innamorato, illuso, da vedere questa cosa? Io non sto se sto sognando o se è un incubo.” Luca Onestini ha poi continuato dicendo che Aleska gli ha detto di essere un pagliaccio e un narcisista e che ha sempre tentato di farlo sentire inferiore. Pare anche che Aleska avrebbe invitato Onestini a cena solo per far pagare a lui il conto e che la famiglia di lei non lo avrebbe nemmeno ringraziato. Insomma, una storia finita davvero male.