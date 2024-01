Luca Onestini eliminato dal Grande Fratello spagnolo: la reazione dell'ex gieffino

Da Uomini e Donne passando per ben due edizioni del Grande Fratello… Luca Onestini è approdato recentemente al Grand Hermano Duo, edizione spagnola del noto reality. L’esperienza dell’ex gieffino in terra iberica si è però tuttavia conclusa nel giro di poco tempo, tanto da essere stato il primo eliminato di questa edizione. Un colpo di scena davvero improvviso se si pensa che nel Gf Vip 7 aveva ottenuto un discreto piazzamento, piazzandosi dietro a Milena Miconi.

Luca Onestini è stato eliminato dal Grande Fratello Spagnolo

Il Grande Hermano Duo ha una particolarità rispetto al tradizionale Grande Fratello. In questa speciale versione i concorrenti partecipano in coppia con altre persone con le quali hanno condiviso esperienze passate. Nel caso di Luca Onestini si è trattata di Ivana Icardi, nota per essere stata una ex concorrente del Grande Fratello Italiano. Onestini è finito al televoto contro quest’ultima, venendo poi eliminato con il 60% dei voti.

La reazione dopo l’eliminazione

La reazione di Luca Onestini, espressa dopo la sua eliminazione in una intervista, non si è fatta attendere, evidenziando di non essersi meritato questo epilogo. Ha infine osservato: “Sono una persona abbastanza conosciuta e ci sono persone che ti amano e altre no. Io non ho criticato nessuno, sono solo entrato per conoscere gli altri”.