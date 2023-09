Sta facendo molto discutere un video in cui si vede Luca Onestini circondato dalla sicurezza mentre viene scortato ad un evento sul Lago Maggiore. I bodyguards servirebbero per contenere i fan, ma nessuno sembra calcolarlo.

Luca Onestini circondato dalla sicurezza per i fan, ma non c’è nessuno

Su Twitter è diventato virale un filmato che riguarda Luca Onestini. L’ex concorrente del GF Vip è arrivato sul Lago Maggiore per partecipare ad un evento in cui era stato chiamato a suonare. Il ragazzo è arrivato a destinazione scortato dalla sicurezza per contenere l’entusiasmo dei fan. Eppure, quasi nessuno si è accorto del suo arrivo.

Il video di Luca Onestini è virale

Nel video in questione si vede Luca Onestini che arriva nella piazza della località sul Lago Maggiore accerchiato dalla sicurezza. In città c’è parecchia gente, ma nessuno sembra fare caso a lui. Lo guardano, certo, ma appaiono tutti perplessi, come a dire: “Chi è questo?“. Si avverte solo una timida voce che dice “Ciao Luca“.

L’ironia del popolo social

La presenza della sicurezza accanto ad Onestini, come a voler fare largo tra la folla per contenere l’entusiasmo dei fan, non ha fatto altro che alimentare l’ironia del popolo social. Su Twitter, dove il video è diventato virale, fioccano commenti che suonano così: “5 minuti di silenzio per la scorta costretta a fare tutto questo per lo stipendio“, oppure “Non se lo fila letteralmente nessuno“, o ancora “In sottofondo si sente anche ‘ma chi ca**o è’”.