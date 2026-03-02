Luca Sabetta a Sanremo: sapori pugliesi tra Casa Sanremo e Roof Garden

Lo chef salentino Luca Sabetta sarà protagonista a Sanremo con un menu che celebra la Puglia attraverso ingredienti a chilometro zero e tecniche contemporanee

La proposta gastronomica a Sanremo

Durante la settimana del Festival, la scena culinaria si accende con un focus sulla Puglia: dal 24 lo chef salentino Luca Sabetta, originario di San Cesario di Lecce e patron di Anima & Cuore a Galatina, porterà a Sanremo i sapori e le storie della sua terra. La partecipazione non sarà un semplice servizio ristorativo: è un progetto pensato per raccontare la cultura gastronomica pugliese a un pubblico italiano e internazionale, con piatti pensati ad hoc per gli spazi hospitality della manifestazione.

Tradizione puntuale, innovazione misurata

Sabetta si presenta con un approccio che unisce rispetto della tradizione e ricerca contemporanea. Al centro rimangono le materie prime selezionate con cura — molti prodotti provengono dalla filiera corta e dal chilometro zero — e la stagionalità: linee guida che attraverseranno il menu proposto a Casa Sanremo e al Roof Garden curato da Gambero Rosso. Il risultato atteso è un percorso sensoriale coerente, dove ogni portata racconta un pezzo di territorio senza sovrapporsi.

Musica e gusto: due linguaggi che si incontrano

Durante il Festival gli spazi dedicati all’ospitalità diventano palcoscenici paralleli: la cucina dialogherà con le esibizioni e le storie degli artisti, trasformando il pasto in un momento di condivisione. L’idea è offrire più di una cena — un’esperienza che fonde memoria, ingredienti e narrazione, capace di coinvolgere ospiti, professionisti e interpreti in uno scambio autentico.

Menu e filosofia

Il menu che Sabetta porta a Sanremo valorizza prodotti pugliesi con tecniche contemporanee e un linguaggio gastronomico essenziale: sapori riconoscibili rielaborati con leggerezza e precisione. L’obiettivo è esaltare le qualità organolettiche degli ingredienti, senza eccessi, mantenendo un equilibrio tra radici e innovazione. Questo approccio rende la cucina di territorio adatta sia agli ambienti conviviali dell’hospitality sia a contesti più rappresentativi.

Un ponte verso la Puglia

Per lo chef la cucina è soprattutto racconto: ogni piatto diventa un contenitore di cultura, memoria e identità. Portare queste ricette a Sanremo significa far conoscere la Puglia attraverso sapori concreti, sostenendo al contempo produttori locali e filiere regionali. La partecipazione al Festival è un’opportunità per dare visibilità a chi lavora sul territorio e per mostrare come la cucina tradizionale possa dialogare con nuove platee.

Dal ristorante alla scena sanremese

Le proposte pensate per Casa Sanremo e il Roof Garden manterranno la cura e l’attenzione tipiche di Anima & Cuore, adattandosi però al ritmo conviviale degli eventi. Questa declinazione dimostra la versatilità di una cucina territoriale che funziona anche in contesti mediatici e di rappresentanza. Nei prossimi mesi si valuterà l’impatto sui fornitori coinvolti e l’eventuale ampliamento di pratiche di sourcing sostenibile già in atto.

Incontri a tavola con gli artisti

Nel corso della settimana festivaliera sono previsti momenti informali tra lo chef e volti noti della scena musicale italiana: occasioni pensate per costruire relazioni e scambiare storie. Inutile dire che la tavola è spesso luogo di spontaneità, dove emergono preferenze legate alle radici — dalla pasta al ragù alla pizza napoletana, fino a piatti di pesce. Sabetta interpreta questi gusti proponendo soluzioni semplici, tecniche e riconoscibili, rielaborate in chiave contemporanea.

Verso una visibilità più ampia

La presenza di Luca Sabetta a Sanremo mette sotto i riflettori la tradizione culinaria pugliese e la ricerca della qualità: un’occasione per valorizzare ingredienti locali e pratiche sostenibili. In continuità con l’evoluzione già avviata nei menu di Anima & Cuore, si prevede una crescente attenzione ai produttori del territorio e a processi di approvvigionamento più responsabili, con benefici concreti per la filiera locale.