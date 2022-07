Luca Serianni è stato investito ad Ostia. Il noto docente di Storia della Lingua Italiana stava attraversando sulle strisce pedonali. Indaga la polizia.

Luca Serianni, noto professore dell’Università La Sapienza di Roma, è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. Attualmente è in coma e sta lottando tra la vita e la morte.

Luca Serianni investito sulle strisce: in coma, condizioni gravissime

Luca Serianni da tempo viveva ad Ostia, luogo dove è avvenuto l’incidente questa mattina. 18 luglio 2022, alle 7.30 circa. Come si apprende da Fanpage, il sinistro è avvenuto tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di Roma Capitale. Serianni è stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale e al momento è ricoverato al San Camillo di Roma.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e bisognerà indagare per stabilire le responsabilità. La donna che guidava la vettura, una Yaris, che ha investito il professor Serianni ha prestato soccorso.

Chi è Luca Serianni

Luca Serianni è un professore molto stimato nel mondo accademico italiano. Docente emerito di Storia della Lingua Italiana ha insegnato dal 1980 al 2017 nell’ateneo romano La Sapienza. Serianni insegnava presso la facoltà di Lettere ed è socio dell’Accademia della Crusca e dell’Accademia nazionale dei Lincei.