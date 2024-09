Lucarelli si schiera a favore di Fedez in una situazione complessa: "È nel giusto".

Dopo la messa in circolazione del suo libro intitolato “Il Vaso di Pandoro”, Selvaggia Lucarelli ha ripetutamente respinto l’idea di portare un pregiudizio nei confronti di Fedez o Chiara Ferragni. Ha sempre negato di nutrire sentimenti negativi nei loro confronti, confermandolo ancora una volta recentemente. Fedez è stato recentemente al centro di una polemica infondata. L’artista ha eseguito un concerto ad Ozieri lo stesso giorno in cui un bambino del luogo è tragicamente morto, schiacciato da una porta da calcio. Alcuni organi di stampa hanno insinuato che il rapper fosse indifferente alla tragedia, situazione che lo ha spinto a raccontare la verità pubblicamente. “Mi è stato comunicato del terribile incidente poco prima di salire sul palco di Ozieri, nella provincia di Sassari. Ho chiesto al mio pubblico, che contava più di 15mila persone, di osservare un minuto di silenzio in memoria di Gioele ed esprimere solidarietà alla sua famiglia. Nessuno ha osato protestare. Queste infondate accuse, fanno riflettere sulla qualità dell’informazione italiana” ha dichiarato. Lucarelli si è schierata in difesa di Fedez, affermando: “Ha ragione”.

Oggi, il padre del defunto giovanissimo Gioele ha scritto un messaggio per il cantante Fedez, esprimendo che si aspettava piu umanità da lui, dato che ha dei figli. Ha raccontato come era a terra con suo figlio, il giovane Gioele, mentre Fedez era in concerto ad Ozieri. Gli chiedeva con speranza di aprire novamente gli occhi e offriva persino la sua vita in cambio della sua. Erano venuti a Ozieri da Olbia perché il piccolo era un grande fan di Fedez e voleva vederlo cantare dal vivo, cosa che non gli è stata possibile. Ha rimproverato al cantante di non aver annullato l’esibizione in segno di rispetto per la sua perdita. D’altra parte, Lucarelli ha difeso Fedez, anche se ha citato il caso di Matteo Mariotti, un ragazzo attaccato da uno squalo, invitando a discutere anche della situazione di Selvaggia. Ha osservato che, nonostante tutti i rispetti per i genitori del piccolo, in questa circostanza, Fedez ha ragione. Ha confrontato l’esperienza di Fedez con la sua, affermando che è il potere della vittima che prevale: non importa quanta ragione si può avere, se la vittima narra che sei crudele, e la stampa la appoggia, la verità non ha più importanza.