Lucia Dalmasso vince il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Il cuore di Casa Italia a Livigno ha vibrato di gioia dopo che Lucia Dalmasso ha conquistato la medaglia di bronzo nello snowboard durante le Olimpiadi di milano cortina 2026. Questo traguardo rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un percorso di resilienza e determinazione.

Lucia, originaria di Falcade, ha intrapreso la sua avventura nel mondo dello sport praticando sci alpino fino all’età di diciotto anni.

Un infortunio ha segnato una svolta cruciale nella sua carriera, costringendola a riconsiderare la sua strada e a passare allo snowboard. Questa decisione, che ha richiesto coraggio e spirito di adattamento, si è rivelata fondamentale nel suo cammino verso il podio.

Il supporto della famiglia

Un elemento chiave del successo di Lucia è stato il supporto incondizionato della sua famiglia. Il padre, Pietro Dalmasso, ha espresso la sua emozione a Casa Italia, mostrando un campanaccio di 80 anni consegnato a Lucia dalla sua famiglia. Questo simbolo di tenacia e resistenza rappresenta perfettamente la giovane atleta, che ha affrontato ogni ostacolo con determinazione.

Un percorso di sfide e trionfi

“Non ha mai mollato, nemmeno dopo l’infortunio”, ha affermato Pietro, mentre ricordava i momenti difficili che Lucia ha dovuto affrontare. La scelta di cambiare disciplina, da sci a snowboard, è stata una decisione personale di Lucia, un passo verso la realizzazione dei suoi sogni sportivi. La madre, Elena, ha condiviso la sua gioia: “Vederla vincere una medaglia olimpica è un’emozione indescrivibile”.

Il grande giorno di Lucia

Il giorno della premiazione, Lucia ha vissuto momenti indimenticabili. Dopo aver ricevuto la medaglia, ha dedicato il suo trionfo a suo nonno Giovanni, la persona che le ha trasmesso la passione per la neve. Durante il suo medal moment, le lacrime di gioia hanno riempito i suoi occhi, un chiaro segno di quanto questo successo significhi per lei.

Un futuro luminoso

La medaglia di bronzo rappresenta solo l’inizio di un percorso che si preannuncia ricco di nuove sfide. Con già un cammino di successi alle spalle, tra cui un secondo posto nella Coppa del Mondo di Blue Mountain e un quarto posto ai Mondiali, Lucia ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli. “Questo bronzo è un sogno che si avvera. Continuerò a sognare in grande”, ha dichiarato Lucia, pronta a scrivere nuovi capitoli della sua carriera.

La celebrazione a Casa Italia

La festa in onore di Lucia a Casa Italia è stata un momento magico, con un’atmosfera di entusiasmo palpabile. Gli atleti azzurri sono stati accolti con calore e gioia, celebrando non solo le medaglie conquistate, ma anche la passione e l’impegno che ogni sportivo mette nel proprio lavoro. “Abbiamo organizzato una festa per gli dei e gli dei sono venuti tutti”, è stata l’affermazione che ha riassunto l’atmosfera di celebrazione.

Con la sua medaglia ben stretta, Lucia Dalmasso ha dimostrato che il talento, unito a una forte determinazione e al supporto della famiglia, può portare a risultati straordinari. La sua storia è un esempio di come, anche di fronte alle avversità, sia possibile trovare la forza di rialzarsi e perseguire i propri sogni.