I mondiali 2026 sono sempre più vicini, l’evento calcistico che vedrà le 32 squadre impegnate in tre nazioni diverse Usa, Messico e Canada ha finalmente svelato quale sarà la copertura televisiva in Italia e la sorpresa è di quelle che faranno felici milioni di italiani.

Mondiali Fifa 2026: la speranza dell’Italia

Mondiali Fifa 2026, in attesa e speranza rispetto alla qualificazione dell’Italia che nel prossimo mese di marzo sarà impegnata nelle partite dei play-off per provare a garantirsi un posto tra le finaliste dell’evento.

La nostra nazionale, attualmente allenata da Ringhio Gattuso è assente dalla kermesse dal 2014 e punta a sovvertire questo andamento qualficandosi, prima però bisogna battere l’Irlanda del Nord.

Partite in chiaro sulla Rai

La Rai ha comunicato attraverso una nota ufficiale, come riportato da AdnKronos.com, di aver acquisito i diritti in esclusiva per trasmettere in chiaro la fase finale dei Mondiali Fifa 2026.

Un totale di 35 partite, a partire da quella di apertura, sino alla finalissima. Un’opportunità unica di godere dei migliori calciatori del mondo impegnati con le rispettive nazionali.

Non mancheranno anche programmi sportivi dedicati a corollario del match per immergere i telespettatori nell’evento. Inoltre vi sono anche i diritti radiofonici non esclusivi per seguire le gare alla radio.