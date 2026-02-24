Federica Brignone ha portato più in alto di tutti il tricolore nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che si sono concluse da poco, l’atleta infatti ha ottenuto due medaglie d’oro a meno di un anno dal gravissimo infortunio patito in una gara dei campionati italiani. La pausa però non esiste per lei, gli occhi sono già fissati sul prossimo obiettivo.

Come gli atleti stanno passando il post Olimpiadi

Visioni diverse per gli atleti azzurri a pochissimi giorni dalla fine dei giochi olimpici di Milano-Cortina. Per Francesca Lollobrigida, Elisa Vittozzi e Arianna Fontana questi giorni saranno a Sanremo per il Festival.

Altri atleti come Derometis e Tomasoni sono già impegnati nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di Skicross dopo aver vinto rispettivamente la medaglia d’argento e l’oro.

Federica Brignone? La campionessa olimpica ha stupito tutti con una decisione che pochi si aspettavano ma che corrisponde pienamente al proprio spirito combattivo.

Presente al cancelletto il prossimo fine settimana

Federica Brignone ha deciso di non concedersi pause, l’esito della visita al JMedical è stato positivo, come riportato da Liberoquotidiano.it stimolo quindi per continuare il percorso di crescita e ritorno al top dopo l’incidente.

Sarà difatti al cancelletto di partenza della prossima tappa di Coppa del Mondo, competizione che vorrebbe portarsi a casa ancora una volta. Questo ennesimo capitolo però è parte di un progetto ancora più grande: i mondiali di Crans-Montana del 2027.

La “Tigre” di La Salle infatti guarda già avanti e non è sazia dopo aver compiuto la storia dello Sci Alpino italiano ed essere entrata nella leggenda.