I Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano‑Cortina sono iniziati con grandi emozioni per l’Italia: il team azzurro dello sci alpino è subito salito sul podio, regalando entusiasmo e un avvio positivo nel medagliere. Ecco cosa è accaduto finora.

Doppio podio azzurro nella prima discesa libera olimpica

Nella discesa libera maschile di apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano‑Cortina, gli azzurri Giovanni Franzoni e Dominik Paris hanno brillato conquistando rispettivamente argento e bronzo.

La vittoria è andata allo svizzero Franjo von Allmen, che ha fermato il cronometro a 1’51’’61. Marco Odermatt, grande favorito, è rimasto fuori dal podio, così come gli altri italiani Mattia Casse e Florian Schieder.

Franzoni ha commentato con entusiasmo il risultato, sottolineando l’orgoglio di condividere il podio con Paris e di aver portato a casa una medaglia che rappresenta anche un successo di squadra. Paris ha definito la giornata come il coronamento di un sogno, aggiungendo che la prestazione offre un segnale incoraggiante ai tifosi italiani, con la consapevolezza di poter competere contro i migliori velocisti del mondo.

Medagliere Olimpiadi Milano-Cortina 2026: prime medaglie d’argento e di bronzo per l’Italia

Dopo le prime gare, il medagliere di Milano‑Cortina 2026 vede:

Svezia : 1 oro, 1 argento – Totale medaglie: 2

: 1 oro, 1 argento – Svizzera : 1 oro – Totale medaglie: 1

: 1 oro – Italia : 1 argento, 1 bronzo – Totale medaglie: 2

: 1 argento, 1 bronzo – Norvegia: 1 bronzo – Totale medaglie: 1

Con queste due medaglie, l’Italia si piazza al terzo posto complessivo per numero di medaglie vinte nella prima giornata, già in evidenza grazie al doppio podio nella discesa libera maschile. Le gare proseguiranno oggi, con altre finali tra sci alpino e snowboard, offrendo nuove opportunità per incrementare il bottino azzurro.

