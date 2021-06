Ludovica D’Alessio scomparsa a 15 anni da Guidonia: appello della famiglia. Al momento della scomparsa indossava jeans, maglietta nera e scarpe bianche

Ludovica D’Alessio è scomparsa a 15 anni da Guidonia Montecelio, in provincia di Roma e l’appello della famiglia per ritrovarla è stato girato anche alla trasmissione “Chi l’ha visto”. L’adolescente ha fatto perdere ogni traccia di sé ormai dal 31 maggio, quando nella frazione Setteville di Guidonia nessuno l’ha più vista, men che mai i familiari che stanno vivendo ore di apprensione fortissima.

Un’apprensione comprensibile, visto che da tre giorni non hanno più notizie della loro cara e la stanno cercando in ogni luogo possibile. Secondo una ricostruzione schematica dei suoi ultimi movimenti Ludovica sarebbe uscita di casa nella giornata di lunedì scorso senza più fare ritorno.

Ludovica D’Alessio scomparsa a 15 anni da Guidonia: la segnalazione e il tam tam social

La sua assenza di sarebbe prolungata ben oltre il limite del consentito per non innescare preoccupazioni a quel punto i genitori si sono rivolti alle forze dell’ordine e hanno sporto denuncia.

E’ scattato dunque il tam tam per far girare la segnalazione, tanto che l’appello per aiutare i genitori a ritrovare Ludovica è stato diffuso sui social network in maniera massiva e mandato in onda dalla trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto?’ su Rai 3. Sono giorni in cui le cronache rimandano molti casi di giovani e giovanissime donne scomparse, ma per Ludovica non è assolutamente il caso di trarre alcuna conclusione drastica.

Ludovica D’Alessio scomparsa a 15 anni da Guidonia: appello su Facebook del sindaco

Lo stesso sindaco di Guidonia Montecelio, Michel Barbet, ha voluto rilanciare l’appello con un post sulla sua pagina istituzionale Facebook. Ecco il testo del messaggio del primo cittadino: “Raccolgo e mi unisco all’appello per ritrovare la giovanissima Ludovica. Chiunque abbia informazioni contatti immediatamente le forze dell’ordine”. La speranza è che la 15enne possa essersi ressa protagonista di una semplice bravata. Queste le indicazioni salienti per individuare Ludovica: l’adolescente è alta 1 metro e 57 ed ha occhi marroni e capelli castani. Nel novero dei segni particolari ha un neo sopra le labbra, dal lato destro, appena sotto il naso.

Ludovica D’Alessio scomparsa a 15 anni da Guidonia: cosa indossava al momento della scomparsa

Al momento della scomparsa Ludovica indossava un paio di pantaloncini jeans, una maglietta a mezze maniche nera con un giubbotto leggero similpelle nero e scarpe bianche Nike. Inoltre la ragazzina e portava con sé una pochette nera con borchie dorate. Sua zia ha voluto rinnovare l’appello disperato della famiglia: “Aiutateci, se la vedete chiamate le forze dell’ordine! Ha solo 15 anni, fate girare il post con le sue foto per aiutarci a ritrovarla!”. Chiunque l’abbia vista o notato una ragazza con queste caratteristiche che potrebbero corrispondere a Ludovica è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o a segnalare eventuali avvistamenti a polizia e carabinieri.