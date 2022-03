Luigi Di Maio: “Se l’Ue è compatta l’Italia non sarà in guerra”

"Dobbiamo contrastare la propaganda di guerra russa sul livello di atrocità e se l’Ue resterà compatta l’Italia non sarà in guerra”: le parole di Di Maio

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio lo ha detto chiaramente ospite a Dimartedì su La7: “Se l’Ue è compatta l’Italia non sarà in guerra”. Il titolare della Farnesina ha spiegato che il successo del fronte anti Putin è proprio la coesione internazionale su vedute ed iniziative.

Ha detto Di Maio: “Se noi interveniamo in modo compatto come Ue e facciamo quello che ci è chiesto di fare, l’Italia non sarà in guerra”.

La teoria di Di Maio sull’Ue compatta e la lotta alla propaganda

E ancora, in tema di vittime ed orrori del conflitto: “Dobbiamo contrastare la propaganda di guerra russa perché non è ancora chiaro il livello di atrocità che si sta consumando in quel Paese.

Ci sono oltre 400 morti in 4 giorni e 20 sono bambini“. Poi Di Maio va in endorsement alla teoria di Joe Biden espressa nel discorso sullo stato dell’Unione: “Putin contava sulla spaccatura dell’Ue, ma siamo rimasti uniti, ma è sempre più solo. Ci sono già stati duemila manifestanti arrestati, che si sono fatti fermare pur di manifestare a favore della pace”.

“Preoccupato per gli europei ancora in Ucraina”

E poi: “Sono assolutamente preoccupato per i nostri concittadini europei in Ucraina. Noi dobbiamo sentirci già tutti ucraini, perché i missili stanno colpendo le case degli ucraini, stanno colpendo un popolo europeo”. E in chiosa: “Sono stato a Kiev tante volte e ci sono giovani che sognano di entrare nell’Unione europea, c’è un popolo che ha l’ambizione di entrare nella Nato. Quel popolo si sta difendendo strenuamente e noi abbiamo il diritto di sostenerlo“.