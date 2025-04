Il silenzio di Lulù Selassie

Per mesi, Lulù Selassie ha scelto di rimanere in silenzio, mentre il suo nome veniva al centro di discussioni e polemiche. La giovane influencer, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello, ha visto la sua vita stravolta dalla denuncia di stalking presentata dall’ex fidanzato, Manuel Bortuzzo. Questo evento ha avuto un impatto significativo sulla sua salute e sul suo stato d’animo, portandola a una forma fisica ben diversa da quella a cui i suoi fan erano abituati.

La denuncia e le sue conseguenze

La denuncia di stalking ha scatenato una serie di eventi che hanno messo Lulù sotto i riflettori. Secondo quanto riportato, l’ex gieffina avrebbe perseguitato Manuel con messaggi insistenti e comportamenti ossessivi, portando il nuotatore a prendere una decisione drastica. La situazione ha portato Lulù a indossare un braccialetto elettronico, un simbolo delle conseguenze legali della sua condotta. La giovane ha recentemente condiviso sui social una foto in bikini, rivelando un aspetto fisico molto diverso, che ha suscitato preoccupazione tra i suoi follower.

Il racconto della verità

Dopo mesi di silenzio, Lulù ha deciso di rompere il suo silenzio e raccontare la sua verità. Attraverso post sui social, ha iniziato a condividere dettagli della sua vita e del suo stato d’animo, cercando di spiegare le ragioni dietro il suo comportamento. La giovane ha affermato di sentirsi profondamente ferita e di aver vissuto un periodo di grande difficoltà. La sua storia ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, che si sono divisi tra chi la sostiene e chi critica le sue azioni. Lulù, ora pronta a voltare pagina, spera di poter ricominciare la sua vita, lasciando alle spalle il tumulto emotivo causato dalla denuncia.