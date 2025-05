Il contesto storico della difesa europea

La questione della difesa comune europea è un tema che risale a oltre settant’anni fa, precisamente al 1952, quando fu firmato il Trattato che istituiva la Comunità Europea di Difesa. Questo accordo, purtroppo, non ha mai visto la luce, e le discussioni tra gli Stati membri si sono protratte senza un esito concreto.

Negli anni ‘, ci sono stati tentativi di rilanciare l’idea, ma senza il coraggio necessario per realizzare un’integrazione significativa.

Le sfide geopolitiche attuali

Oggi, il panorama geopolitico è cambiato radicalmente. La guerra in Ucraina, le tensioni con la Russia e le sfide poste da potenze emergenti come la Cina richiedono una risposta unitaria da parte dell’Unione Europea. Il presidente Sergio Mattarella, durante il vertice Cotec a Coimbra, ha messo in evidenza come l’inerzia e le esitazioni nel procedere verso una difesa comune abbiano avuto conseguenze gravi. “Siamo in ritardo, in rincorsa rispetto agli eventi”, ha dichiarato, sottolineando l’urgenza di un’azione collettiva.

La necessità di un salto di qualità

La mancanza di una strategia di difesa comune ha reso l’Europa vulnerabile. Se avessimo compiuto quel salto di qualità politico nel processo di integrazione, oggi potremmo trovarci in una posizione molto più forte. La difesa europea non è solo una questione di sicurezza militare, ma anche di stabilità economica e politica. Un’Europa unita nella difesa potrebbe non solo proteggere i suoi cittadini, ma anche giocare un ruolo attivo nel mantenere la pace a livello globale.

Verso un futuro di cooperazione

Per affrontare le sfide del futuro, è fondamentale che gli Stati membri superino le loro reticenze e lavorino insieme per costruire una difesa comune. Ciò richiede un impegno politico serio e una visione condivisa. Solo così l’Unione Europea potrà affrontare le minacce esterne e garantire la sicurezza dei suoi cittadini. L’appello di Mattarella è chiaro: è tempo di agire, di non rimanere più inerti di fronte a un mondo in rapido cambiamento.