Lutto a Mediaset: è morto a 85 anni il giornalista Fabrizio Pasquero

Decisamente sono ore di lutto non solo per i suoi familiari ed amici ma anche per la televisione ed in particolare per Mediaset: è morto a 85 anni il giornalista Fabrizio Pasquero. Il giornalista aveva 85 anni ed era nato nel 1937 a Sanremo. I media spiegano che Pasquero era un grande esperto e appassionato di moda. E non è un caso infatti che nel corso della sua bellissima carriera professionale egli avesse ideato il rotocalco televisivo Nonsolomoda.

Morto il giornalista Fabrizio Pasquero

La trasmissione, lo si ricorderà fra quelli un po’ più avanti con l’età, andò in onda su Canale 5 dal 1984 al 2012. Ma non solo: Fabrizio Pasquero fu anche il direttore di Linea Italiana, il primo mensile di moda in Italia. La vita professionale di Pasquero prese piede dopo gli studi all’Accademia di Brera di Milano. Poi da lì era partita la sua carriera come giornalista di moda, arrivando a essere “un pioniere del settore”. Gli esordi al settimanale ABC, poi il lavoro di pregio con il magazine Amica ed alla fine la direzione di un nuovo progetto targato Mondadori, Linea Italiana. Si trattava del primo mensile di moda che “cercava di fare concorrenza allo storico Vogue Italia”.

Il passaggio al piccolo schermo ed a Mediaset

Pasquero lo guidò per 13 anni, dal 1972 al 1985. A metà degli anni ottanta poi il passaggio al piccolo schermo ed a Mediaset. Per l’azienda di Silvio Berlusconi Pasquero tirò fuori dal cilindro la trasmissione Nonsolomoda, andata in onda su Canale 5 dal 1984 al 2012. Il giornalista era un appassionato di moto e di auto d’epoca: ne collezionò in tutto quasi 300.