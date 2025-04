Lutto immenso per Ignazio Moser: il commovente messaggio di addio sui social

Il dolore del lutto è un’esperienza che segna profondamente, e in queste ore Ignazio Moser sta vivendo una realtà drammatica. L’ex ciclista e personaggio pubblico ha dovuto affrontare la perdita di un caro amico, una persona che considerava come un fratello. Tra le sue parole piene di dolore e riflessione, il suo messaggio sui social racconta il vuoto lasciato da una separazione così improvvisa e dolorosa.

La morte di Patrick Vettori

Patrick Vettori, fratello del campione di arti marziali Marvin, è morto a 29 anni a causa di un incendio scoppiato nel suo appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento.

Il dramma si è consumato questa mattina, martedì 15 aprile, quando l’allarme è scattato intorno alle 5. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, Patrick era già privo di vita, molto probabilmente, per inalazione di fumo.

Il giovane, noto nella comunità locale e candidato alle comunali del 4 maggio, sarebbe stato trovato sul divano, privo di sensi. Le indagini sono in corso per ricostruire le cause dell’incendio, con l’ipotesi che sia stato causato da una pentola lasciata sul fuoco, mentre Patrick si è addormentato.

Grave lutto per Ignazio Moser

Ignazio è rimasto profondamente scosso dalla scomparsa di Patrick Vettori, fratello del noto campione di arti marziali Marvin, morto questa mattina in un incendio. Attraverso due toccanti storie su Instagram, Moser ha condiviso una foto dei fratelli Vettori accompagnata da un commovente addio a Patrick.

“Un pezzo del mio cuore se ne va con te. Ciao Patrick, fratellino mio, mi mancherai da morire”, ha scritto Moser.

In una storia successiva ha condiviso anche gli ultimi messaggi scambiati con Patrick su WhatsApp, sottolineando ulteriormente il forte legame che li univa.