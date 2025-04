Potrebbero esserci stati attriti tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser: il gesto social non è passato inosservato.

Nuove tensioni all’orizzonte tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser? Negli ultimi giorni, i social hanno registrato movimenti sospetti che non sono passati inosservati agli occhi attenti dei fan. Un gesto in particolare ha acceso il chiacchiericcio, alimentando i sospetti su un possibile episodio tutt’altro che leggero tra la showgirl argentina e il marito di sua sorella Cecilia. Cosa sta succedendo davvero nella famiglia Rodriguez?

I rapporti nella famiglia Rodriguez

La famiglia Rodriguez, formata da Belen, Cecilia e Jeremias, si è sempre contraddistinta per il legame profondo tra i fratelli, ma anche con i genitori, spesso celebrato sui social e nelle loro numerose apparizioni in tv.

Un’intesa che, nel tempo, ha coinvolto anche i rispettivi partner, contribuendo a rafforzare l’immagine di una famiglia affiatata e compatta. Negli ultimi giorni, però, qualcosa sembrerebbe essersi incrinato. Secondo alcuni rumors, tra Belen e Ignazio Moser, marito di Cecilia, ci sarebbe stata una discussione piuttosto accesa dopo una serata insieme, durante la quale l’atteggiamento della showgirl avrebbe infastidito l’ex ciclista.

Belen Rodriguez e Ignazio Moser, cosa sta succedendo? Lo strano gesto sui social

Il gossip è stato alimentato da un messaggio del giornalista Gabriele Parpiglia, secondo cui Belen Rodriguez e Ignazio Moser avrebbero smesso di seguirsi su Instagram. Un gesto che non è passato inosservato tra i fan. Successivamente, Moser avrebbe ripreso a seguire la cognata, ma senza ottenere lo stesso gesto in cambio da parte di Belen.

Secondo le ultime voci, Belen e Ignazio si sono mostrati sereni a un evento, ma alcuni sostengono che lui non abbia apprezzato il modo in cui lei si è avvicinata alla console di Andrea Damante per ballare. Nulla di drammatico, ma si ipotizza che dopo questo episodio ci possa essere stata una discussione o che, Ignazio abbia involontariamente smesso di seguirla.

Nel frattempo, Cecilia Rodriguez ha scelto di non esporsi, mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda. Un atteggiamento decisamente inusuale per una famiglia abituata a vivere sotto i riflettori e a condividere apertamente la propria quotidianità.