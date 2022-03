Lutto in Gallura, è morto lo storico farmacista Lino Monaco

Negli anni era diventato un cardine della vita sociale e culturale in Gallura, dolore fra i concittadini, è morto lo storico farmacista Lino Monaco

Lutto in Gallura e nella provincia di Sassari, dove è morto lo storico farmacista Lino Monaco. La scomparsa del professionista ha toccato davvero tutti perché il 76enne Catello “Lino” Monaco, come tutti lo chiamavano, era obiettivamente a detta dei media locali una figura di riferimento per l’intera popolazione del comune di San Teodoro e per il territorio tutto.

È morto il farmacista Lino Monaco, la Gallura lo piange

Monaco è scomparso dopo una lunga malattia che ne ha fiaccato il corpo fino allo stremo ma non lo spirito indomito. Sempre i media spiegano che il dottor Monaco era originario di Olbia, ma nel 1974 si era trasferito con tutta la sua famiglia a San Teodoro, dove con la sua professionalità, la sua erudizione profonda ed il suo carattere affabile si era conquistato prima la stima, poi la simpatia e l’amicizia di tutti.

Il trasferimento in paese e metà degli anni ‘70

La comunità di San Teodoro, nella prima metà degli anni ‘70, era piccola e bisognosa di servizi. E il dottor Monaco seppe offrire assieme ad uno essenziale di essi anche una carica umana che nel tempo aveva lasciato il segno. In paese Monaco aprì una prima piccola farmacia con la moglie, signora Vittoria. Il dottore verrà ricordato in particolare, come testimoniano anche molti post social di cordoglio come “un uomo colto, studioso, altruista e cordiale”.