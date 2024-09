Luzzi ha risposto alle critiche di Lucarelli e Taffo riguardo al ‘l’ultimo saluto’.

Nell'ultimo episodio del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha salutato la sua ex suocera morente, suscitando polemiche tra il pubblico e commentatori come Selvaggia Lucarelli e Taffo. Il post satirico di Taffo ha ricevuto molti "mi piace", mentre Lucarelli ha criticato l'episodio come distopico. Nonostante le critiche, Luzzi ha difeso il proprio comportamento su Twitter e alcuni fan continuano a sostenerla, sostenendo il diritto di gestire il proprio dolore a proprio modo.

Nell’ultimo episodio del programma Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha salutato sua ex suocera morente, generando molta polemica. Molti telespettatori sono stati critici verso Beatrice, mentre altri l’hanno sostenuta. Taffo ha risposto con un tono ironico e Selvaggia Lucarelli ha descritto l’episodio come un esempio di televisione distopica in un post dettagliato. Dopo il tweet di Taffo e le critiche di Selvaggia, Beatrice ha replicato su Twitter.

Taffo ha risposto con una nota di sarcasmo al tweet di Beatrice Luzzi in cui affermava “Vergognatevi”. Beatrice ha risposto poco tempo dopo, citando il tweet di Taffo. È da notare che il tweet di Taffo ha ricevuto il doppio dei “mi piace” rispetto a quello di Beatrice, indicativo dell’opinione pubblica al momento.

Poco dopo il post di Selvaggia Lucarelli, Beatrice Luzzi ha riportato l’attenzione su sua ex suocera, affermando su Twitter che l’importante è che lei abbia gradito i saluti: “L’unica cosa di cui sono certa è che Laura ne è stata felice“.

Nonostante le critiche, alcuni fan di Beatrice continuano a sostenerla. Essi chiedono rispetto per una donna in un momento così delicato, sostenendo che ognuno dovrebbe avere il diritto di gestire il proprio dolore come preferisce. Anche l’ex partner di Beatrice ha apprezzato il suo gesto, un elemento ritenuto importante dai suoi sostenitori.

Ci sono state ulteriori critiche nei confronti di Beatrice: “Selvaggia ha tutto il diritto di criticare, sembra un frammento di una pellicola distopica”, è stato commentato su Twitter. “È inaccettabile usare i riflettori per mettere in evidenza il dolore di una persona che è ancora in vita. La satira di Taffo è del tutto appropriata.” Invece di fare degli addii di fronte ad una telecamera, bisognerebbe stare al fianco della persona in questione con i suoi cari, invece che da Signorini su Canale 5, a esporre il dolore al pubblico.”