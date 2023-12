Un drammatico ritrovamento è avvenuto a Brescia, proprio nella sera della vigilia di Natale. Un cadavere è stato ritrovato in un parcheggio pubblico. La segnalazione è stata fatta intorno alle ore 21.00. Stando a quanto riporta il Giornale di Brescia, il ritrovamento sarebbe avvenuto in via Milano, all’altezza del civico 81. Intervenuti sul posto i Carabinieri e gli operatori sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato purtroppo più nulla da fare.

Trovato un cadavere in un parcheggio pubblico a Brescia

La vittima non risulterebbe ancora identificata e si tratterebbe di un uomo straniero, forse di origine indiana o ancora pakistana. Quest’ultimo, inoltre, non aveva con sé documenti di identità né un telefono cellulare. Si ipotizza che questi possano essergli stati derubati nel corso dell’aggressione. Rimane infine da chiarire da cosa possa essere stata generata la violenta aggressione nei confronti dell’uomo.

L’intervento delle forze dell’ordine

Intanto sul posto è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri della compagnia di Brescia. Al fine di ricostruire con attenzione quanto avvenuto in quei terribili momenti, il Nucleo Investigativo si è attivato per ricostruire la dinamica dell’uccisione. Oggetto di analisi saranno infine anche i filmati ripresi dal sistema di videosorveglianza.