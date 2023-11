L’uomo è stato trovato in un evidente stato di decomposizione. Dalle prime analisi sarebbe deceduto nel 2013.

Trovato il cadavere di un uomo morto da 10 anni

Il ritrovamento è avvenuto durante i lavori di restauro di una palestra civica in via Porta, che versava in stato di abbandono ormai da molti anni. L’ipotesi più accreditata è che si tratti di un clochard, morto per cause naturali. Sul corpo, infatti, non sono stati riscontrati segni di violenza. Il cadavere è stato rinvenuto all’interno di un sacco a pelo, circostanza che ha convinto gli inquirenti che fosse un uomo senza fissa dimora, che aveva probabilmente trovato riparo all’interno dell’edificio.

Richiesta l’autopsia

L’identità della vittima, così come la sua età, rimangono ancora sconosciute. Il corpo, di cui non restavano che le ossa e qualche brandello di pelle, è stato trasferito alla camera mortuaria di Medicina Legale. Insieme ai carabinieri e ai Vigili del fuoco, è giunto sul posto anche il medico legale che si occuperà di eseguire l’esame autoptico, per raccogliere maggiori informazioni sull’uomo e sulla causa del decesso.