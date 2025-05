Mad for Science, vince il liceo Cortese di Maddaloni con progetto sui biofertilizzanti

Caserta, 29 mag. (Adnkronos) - "Un traguardo importantissimo, sia per noi che per la scienza". Così i ragazzi del liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni (Cs), a caldo dopo la vittoria dell'edizione 2025 del concorso Mad for Science organizzato da Fondazione Diasorin. "...

Caserta, 29 mag. (Adnkronos) – "Un traguardo importantissimo, sia per noi che per la scienza". Così i ragazzi del liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni (Cs), a caldo dopo la vittoria dell'edizione 2025 del concorso Mad for Science organizzato da Fondazione Diasorin.

"Non sarebbe stato possibile senza la partecipazione e la collaborazione di tutti gli enti e tutte le persone che ci hanno sostenuto, a partire dalla nostra scuola, dalla dirigente scolastica e dalla professoressa Emma Sanzari che ci ha aiutati e accompagnati in tutto questo percorso.

L'utilizzo di questi microorganismi Pgpr – spiegano gli studenti – porterà alla formazione di fertilizzanti biologici che ci permetteranno di aiutare l'ambiente, partendo dall'ambiente stesso: questi microorganismi si trovano infatti nel nostro mare. Siamo sicuri che il nostro progetto avrà un grande impatto".

"Abbiamo pensato di sperimentare i nostri fertilizzanti naturali su piantine di pomodoro riccio, che è una ricchezza del nostro territorio", aggiunge la professoressa Emma Sanzari, che ha seguito i ragazzi in tutto il percorso, fino alla finale alle OGR di Torino. "Il pomodoro riccio – prosegue la docente – non è molto diffuso però è usato dai nostri pizzaioli, quindi ci piace l'idea di valorizzare qualcosa che ci appartiene. I ragazzi sono stati tutti particolarmente bravi, il loro livello scientifico aumenta: mi sa che dobbiamo andare presto in pensione perché sta diventando troppo alto per noi", scherza la professoressa Sanzari.

"È stato un percorso molto faticoso, molto difficile, e soprattutto nessuno pensava che saremmo arrivati fino a qui. Poi quando abbiamo raggiunto la finale ci chiedevamo 'quante possibilità abbiamo di vincere? Zero!' Però noi comunque ci abbiamo sempre creduto – aggiungono i ragazzi vincitori del concorso -. Vogliamo ringraziare i nostri compagni che ci hanno aiutati nella prima parte e la professoressa che ci ha sempre sostenuti, le classi terza e quarta E del potenziamento biomedico dell'istituto liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni e soprattutto la nostra preside, la professoressa Daniela Tagliafierro".