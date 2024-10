Madonna ricorda il fratello Christopher: "Non ci sarà mai nessuno come lui"

Madonna ricorda il fratello Christopher: "Non ci sarà mai nessuno come lui"

In un emozionante tributo, Madonna celebra il suo fratello Christopher, descrivendo la loro connessione unica e il loro amore per la danza che ha segnato le loro vite

Christopher e Madonna hanno condiviso un legame profondo, lavorando insieme in modo intenso durante i primi anni della carriera dell’artista.

Madonna ricorda il fratello Christopher: “Non ci sarà mai nessuno come lui”

Il fratello ha ricoperto ruoli significativi, apparendo come ballerino nei video di “Everybody” e “Lucky Star”, brani dall’album di debutto di Madonna. Ha anche partecipato come coreografo nell’Ambition World Tour del 1990 e nello show The Girlie Show del 1993. Nel 2008, ha pubblicato un memoir intitolato Mia sorella Madonna.

In un toccante post sui social, Madonna ha reso omaggio al fratello, scrivendo: «Mio fratello Christopher se ne è andato, era la persona a me più vicina». Ha descritto il loro legame come qualcosa di unico, forgiato dalla consapevolezza della loro diversità in una società che spesso rifiutava chi non si allineava alle norme.

“Non ci sarà mai nessuno come lui”, Madonna piange il fratello Christopher

La danza, per entrambi, è stata una forma di salvezza e un collante che li ha uniti. «Ci siamo presi per mano e abbiamo danzato attraverso la follia della nostra infanzia», ha spiegato Madonna, ricordando come il loro amore per l’arte li ha condotti a New York, dove hanno vissuto esperienze straordinarie.

Madonna ha continuato a descrivere Christopher come un direttore creativo di grande talento, sottolineando il suo gusto impeccabile e la sua visione artistica. Anche nei momenti difficili, come durante l’epidemia di AIDS, i due si sono sempre supportati. Negli ultimi anni, nonostante alcune incomprensioni, sono riusciti a ritrovarsi. «Ho fatto del mio meglio per tenerlo in vita il più a lungo possibile», ha scritto, aggiungendo: «Non ci sarà mai nessuno come lui. So che sta ballando da qualche parte».