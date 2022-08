Lo zar di Mosca punta a premiare le russe che fanno tanti figli e crea la figura della “Madre Eroina”, ecco il nuovo titolo istituito da Vladimir Putin

Da oggi alcune donne della Federazione Russa potranno fregiarsi, ad averlo riconosciuto, del nuovo titolo di “Madre Eroina”, lo ha istituito da Vladimir Putin con un apposito decreto legge molto retrò appena entrato in vigore. Il dato storico di rimando sembra essere quello per cui il capo del Cremlino punta sulla natalità del suo paese e riecheggia le misure del nostro Ventennio, quello propagandistico è un dato che rimanda alla volontà del presidente russo che creare una solidarietà “patria” e di premiare chi la incrementi, anche a contare che la Russia ha territori sconfinati in cui “accasare” i suoi nuovi cittadini.

Il nuovo titolo istituito da Putin

Il dato empirico è che il presidente russo Vladimir Putin impegnato nella sfibrante guerra con L’Ucraina ha stabilito il titolo Madre Eroina. A chi spetterà? Alle madri di dieci o più bambini ed è un titolo non solo onorifico, visto che come informano le agenzie in queste ore dà loro diritto “a un pagamento forfettario di un milione di rubli, circa 16 mila euro”.

Il decreto già è stato messo online

A rendere nota l’iniziativa legislativa dello “zar” un decreto pubblicato oggi sul portale ufficiale di informazioni legali, citato dall’agenzia Tass. In quel documento messo online si spiega che viene stabilito “il titolo di Madre Eroina, da assegnare a una madre cittadina della Federazione Russa, che abbia partorito e cresciuto dieci o più bambini cittadini della Federazione Russa”.