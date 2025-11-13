Maduro Richiede Supporto Militare alla Russia: Un'Analisi della Situazione Critica

Negli ultimi mesi, la situazione in Venezuela è diventata sempre più tesa, con gli Stati Uniti che hanno inviato navi da guerra e sottomarini nel Mar dei Caraibi per intensificare le operazioni contro presunti traffici di droga. In questo contesto di crescente pressione, il presidente Nicolás Maduro ha cercato di attirare l’attenzione di un suo potente alleato: la Russia.

In un discorso televisivo tenuto a ottobre, Maduro ha affermato che i venezuelani sono pronti a “sconfiggere questa aperta cospirazione contro la pace e la stabilità” del paese. Tuttavia, si è anche dedicato a redigere una lettera per il presidente Vladimir Putin, in cui richiedeva missili e assistenza per riparare i caccia di fabbricazione russa.

Un alleato in difficoltà

Secondo analisti e funzionari americani, questa lettera rappresenta la crescente vulnerabilità di Maduro, che sembra sempre più accerchiato. Tuttavia, la possibilità di contare su Mosca in caso di un confronto con Washington appare incerta.

In effetti, se il presidente Donald Trump stesse cercando di rimuovere Maduro dal potere, una vittoria americana potrebbe significare la perdita di un importante alleato per Mosca in America Latina. James Story, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Venezuela, ha affermato che la situazione potrebbe anche spingere la Russia fuori dall’emisfero occidentale.

La presenza navale americana

Con la portaerei statunitense più grande schierata nel Caribe, alcuni osservatori vedono la possibilità di un cambio di regime come sempre più plausibile. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha avvertito che le azioni militari americane non porteranno a nulla di buono, ma gli esperti ritengono che la Russia, già impegnata nella guerra in Ucraina, abbia risorse limitate per intervenire in modo significativo.

La strategia di Maduro

Dalla sua rielezione, Trump ha aumentato costantemente la pressione su Maduro, accusandolo di facilitare il traffico di droga verso gli Stati Uniti. Nell’agosto scorso, il militare americano ha iniziato a schierare navi da guerra e aerei nel Caribe, mentre il mese successivo le forze americane hanno cominciato a colpire imbarcazioni sospettate di traffico di droga. Questa strategia, ufficialmente mirata a combattere il narcotraffico, ha sollevato critiche, soprattutto dopo che oltre 70 persone, molti dei quali venezuelani, sono state uccise in tali operazioni.

Alcuni analisti sostengono che l’obiettivo principale di Trump sia il cambio di regime a Caracas. In un’intervista recente, Trump ha affermato che i giorni di Maduro come presidente potrebbero essere contati.

Il supporto russo nel passato

Durante la crisi del 2019, quando l’opposizione contestò la rielezione di Maduro, gli Stati Uniti attuarono una campagna di “massima pressione” e imposero sanzioni sull’industria petrolifera per indebolire il governo. In quel periodo, la Russia inviò circa 100 tecnici per supportare il mantenimento dell’equipaggiamento militare venezuelano, i quali si occuparono principalmente della manutenzione dei caccia Sukhoi e degli elicotteri d’attacco.

Richiesta di assistenza militare

Fino a poco tempo fa, non c’erano segnali che il Venezuela cercasse nuovamente assistenza militare da Mosca. Tuttavia, tutto è cambiato con la lettera inviata a Putin, che ha suscitato speculazioni su un possibile aiuto imminente. Secondo rapporti, Maduro ha richiesto assistenza per ristrutturare i caccia Sukhoi Su-30 e riparare altri sistemi, oltre all’acquisto di 14 sistemi missilistici.

Brian Naranjo, ex diplomatico statunitense, ha commentato che questa richiesta sembra essere un tentativo disperato di Maduro di rafforzare i legami con la Russia in un momento critico. Tuttavia, ha avvertito che tale approccio potrebbe non funzionare con i russi, notando che Mosca non è incline a impegnarsi profondamente per salvaguardare il governo di Maduro.

La situazione attuale delle forze armate venezuelane

