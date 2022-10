La vittima abitava a Cerea con il marito Angelo, anche lui docente: maestra muore in classe davanti agli studenti: stroncata da un malore a 44 anni

Tragedia in provincia di Verona, dove una maestra muore in classe davanti agli studenti e viene stroncata da un malore a soli 44 anni. Il Messaggero spiega che Giovanna Fabrica è spirata mentre teneva lezione alla primaria Carlo Ederle di Villa Bartolomea e purtroppo è morta sotto gli occhi degli alunni.

I soccorsi per la 44enne sono stati tempestivi ma purtroppo inutili.

Muore in classe davanti agli studenti

A dare la notizia L’Arena, che spiega come in quella scuola dove ha trovato la morte la maestra Giovanna fosse apprezzata da tutti “per il suo modo sempre pacato e gentile”. La 44enne era di origini siciliane, nata a Naro, nell’Agrigentino, ed abitava a Cerea con il marito Angelo, “anche lui docente in un istituto del territorio”.

Insegnava scienze e geografia

Giovanna era approdata all’insegnamento presso l’istituto comprensivo Ederle nel 2021, grazie al “cosiddetto potenziamento oltre che per l’insegnamento di materie curricolari come scienze e geografia”. Purtroppo, nel pomeriggio del 10 ottobre l’insegnante ha avuto un malore fatale è “mentre si trovava nell’aula della seconda B, dove aveva appena terminato una delle lezioni del rientro pomeridiano”. Il decesso improvviso e tragico della maestra Giovanna ha gettato nello sconforto quanti la amavano e conoscevano.