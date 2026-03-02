Magalli su Sanremo 2026, macumbe e critiche a Fedez e ad altri big

Magalli su Sanremo 2026, macumbe e critiche a Fedez e ad altri big

Giancarlo Magalli ha ammesso di aver praticato scaramanzia per timore che Fedez vincesse Sanremo 2026 e ha commentato il cast della kermesse con paragoni e critiche

Giancarlo Magalli ha raccontato di aver adottato pratiche scaramantiche per impedire la vittoria di Fedez a Sanremo 2026. La confessione è emersa durante la partecipazione al podcast Non è la Tv di FanPage.

Nel corso dell’intervista il conduttore ha ripercorso le proprie impressioni sul Festival e su alcuni protagonisti, usando un tono diretto e senza filtri. La dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato commenti sui modelli di comportamento degli addetti ai lavori nei grandi eventi televisivi.

La confessione: corni, scongiuri e la paura della vittoria

La dichiarazione segue la rivelazione precedente e conferma un atteggiamento scaramantico espresso pubblicamente da Magalli. Egli ha ammesso di aver compiuto gesti che definisce rituali: “Facevo le macumbe, avevo i corni, facevo gli scongiuri perché temevo che vincesse”, ha detto riferendosi al brano “Male necessario” portato in gara da Fedez e Marco Masini. Il commento non si limita a una manifestazione di antipatia personale; descrive la preoccupazione di assistere a una vittoria considerata, secondo l’autore, inaspettata o sproporzionata rispetto all’atteggiamento percepito dell’artista.

Dal punto di vista normativo, queste dichiarazioni sollevano questioni etiche e professionali sulle pratiche degli addetti ai lavori durante eventi di rilievo televisivo. Il rischio compliance è reale: comportamenti pubblici degli opinion leader possono influenzare la percezione del pubblico e mettere in discussione la trasparenza delle competizioni. Sono possibili riflessioni da parte delle direzioni artistiche e delle istituzioni sui codici di condotta applicabili nei contesti mediatici.

Motivi della preoccupazione

A seguito delle osservazioni precedenti, Magalli ha collegato la propria apprensione alla percezione di un eccesso di sicurezza mostrato da Fedez durante la settimana del Festival. Pur riconoscendo il valore del brano, il conduttore ha paragonato la sensazione a un episodio vissuto anni prima con Fiorello, quando l’artista apparve convinto di restare a esibirsi anche dopo la proclamazione. Secondo Magalli, la partenza anticipata di Fedez e la collocazione finale al quinto posto hanno reso la situazione particolarmente significativa. Le dichiarazioni alimentano possibili riflessioni da parte delle direzioni artistiche sui codici di condotta applicabili nei contesti mediatici; eventuali valutazioni potrebbero essere oggetto di confronto istituzionale nei prossimi passaggi organizzativi.

Critiche al cast e paragoni con le Nuove Proposte

Marco Magalli ha criticato la scelta dei nomi presenti nella line-up del Festival. Intervistato da Rolling Stone, ha osservato che molti concorrenti risultano poco noti al pubblico tradizionale della Rai. Secondo la sua lettura, volto realmente riconoscibile era rappresentato solo da Patty Pravo. Ha definito la composizione del cast simile a un girone di Nuove Proposte, evidenziando una prevalenza di artisti emergenti rispetto a nomi storici. Dal punto di vista mediatico, questa scelta potrebbe incidere sulla capacità di coinvolgimento degli spettatori abituali. Magalli ha suggerito che le valutazioni sulla line-up possano essere oggetto di confronto nei prossimi passaggi organizzativi.

Impatto sul pubblico e sulle aspettative

Magalli ha sottolineato che la scarsa conoscenza di alcuni big facilita la comprensione delle dinamiche di voto e della percezione della platea televisiva. Un brano molto promosso dalla stampa o dai critici non sempre corrisponde al gradimento del grande pubblico. Il caso di “Male necessario” è citato come esempio: accolto con entusiasmo dalla critica, non è mai stato realmente competitivo per la vittoria. Il picco di ascolto è stato registrato nella seconda serata, quando il brano si è collocato tra i primi quindici in gara. Le osservazioni di Magalli saranno esaminate nei prossimi passaggi organizzativi dagli enti responsabili della manifestazione.

Il passato di Magalli: scivoloni e polemiche ricorrenti

Le osservazioni di Magalli, che saranno esaminate dagli enti responsabili della manifestazione, si inseriscono in una vicenda più ampia.

Giancarlo Magalli è noto per commenti pungenti che hanno generato tensioni con colleghi e protagonisti dello spettacolo. Nel tempo tali affermazioni hanno determinato imbarazzi e polemiche nei contesti televisivi.

Negli ultimi mesi, ad esempio, Magalli ha suscitato discussione intervenendo in trasmissioni come La Volta Buona con riferimenti a Stefano De Martino. Quelle dichiarazioni hanno provocato la reazione di Katia Ricciarelli, che ha reso noto di aver valutato una reazione fisica a certe affermazioni.

Il quadro mediatico che circonda Magalli evidenzia come commenti pubblici possano incidere sulla reputazione personale e sui rapporti professionali. Dal punto di vista normativo, il rischio reputazionale richiede attenzione da parte di reti e produzioni.

Le redazioni e le direzioni artistiche coinvolte dovranno valutare eventuali provvedimenti organizzativi per prevenire futuri episodi analoghi. Il prossimo sviluppo atteso riguarda le determinazioni degli enti che gestiscono la manifestazione.

La lunga faida con Adriana Volpe

Nel frattempo resta aperta la querelle che vede contrapposti i due protagonisti. La controversia con Adriana Volpe si è protratta per anni ed è approdata in sede giudiziaria. Quelle tensioni hanno inciso sull’immagine pubblica di Magalli, mettendo in evidenza osservazioni taglienti insieme a critiche e ripercussioni mediatiche. La vicenda continua a essere centrale nel dibattito televisivo italiano e il suo sviluppo influenzerà le reazioni della stampa e del pubblico.

Esiti tra ironia, scaramanzia e critica sociale

La vicenda delle macumbe raccontata da Magalli attraversa più piani. Innanzitutto esprime una personale antipatia verso un artista. Inoltre offre una lettura critica del Festival, che ha evidenziato contrasti tra giudizi della critica e preferenze del pubblico.

Le parole di Magalli, oscillando tra il serio e il faceto, riflettono il modo in cui il racconto dei grandi eventi televisivi si costruisce su aneddoti e prese di posizione. Il dibattito intorno a Sanremo 2026 rimane parte di un confronto più ampio sulla cultura popolare contemporanea, dove scaramanzia, strategia mediatica e dinamiche dei consensi coesistono. Resta da seguire l’evoluzione delle reazioni della stampa e del pubblico come prossimo elemento informativo.