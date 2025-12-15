Magis: L'unione di Agsm e Aim per un Futuro Sostenibile e Innovativo

Il sindaco di Verona ha presentato ufficialmente Magis, il nuovo marchio che integra Agsm e Aim, concepito per affrontare le sfide sia a livello nazionale che internazionale.

Il panorama aziendale di Verona si arricchisce di un nuovo capitolo con la presentazione di Magis, il marchio che sostituirà le storiche aziende Agsm e Aim. Questa trasformazione non rappresenta solo un cambio di nome, ma un significato profondo di unità e innovazione per affrontare le sfide del futuro.

Unificazione delle identità aziendali

Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha sottolineato l’importanza di conferire un’identità unica a due aziende che, pur avendo radici profonde nel territorio, erano spesso identificate con nomi obsoleti. “Era necessario un cambiamento”, ha affermato. “Ora, con Magis, vogliamo essere una squadra coesa, in grado di affrontare le sfide che ci attendono.”

Il significato di Magis

Il termine Magis, che in latino significa “di più”, racchiude l’essenza di questo nuovo progetto. Non si tratta semplicemente di una fusione, ma di un passo verso il progresso, l’ambizione e la trasformazione delle nostre realtà aziendali. Questo nuovo marchio non solo rappresenterà Agsm e Aim, ma simboleggerà anche la volontà di superare i limiti e di spingersi oltre, in un contesto nazionale e internazionale sempre più competitivo.

Le sfide del mercato attuale

Come ha evidenziato Tommasi, l’unione delle due imprese è stata presa in considerazione alcuni anni fa. “Siamo consapevoli che il contesto economico attuale è complesso e le sfide che affrontiamo non sono limitate al nostro territorio”, ha dichiarato. “La necessità di sentirci uniti come un’unica entità è fondamentale per il nostro successo.”

Strategie e obiettivi futuri

Adottare un approccio integrato permetterà a Magis di affrontare le sfide con una visione comune. Questo nuovo percorso mira a sviluppare sinergie e a ottimizzare le risorse, rendendo l’azienda più competitiva. Tommasi ha espresso la sua fiducia nel fatto che, unendo le forze, si potrà realizzare un futuro più sostenibile e innovativo per Verona e per le sue aziende.

La nascita di Magis rappresenta non solo un cambiamento di nome, ma una vera e propria evoluzione del modo di operare delle aziende veronesi. Con l’obiettivo di affrontare le sfide del presente e del futuro, il sindaco Damiano Tommasi invita tutti a guardare avanti con ottimismo e determinazione.