Racconti d’amore, speranza e resilienza, ma soprattutto una Promessa: continuare a sostenere la ricerca contro la Sla. Anche quest’anno Aisla - Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica ha promosso "La Promessa", serata benefica di divulgazione, sensibilizzazione e raccolta fondi. Tr...

Racconti d’amore, speranza e resilienza, ma soprattutto una Promessa: continuare a sostenere la ricerca contro la Sla. Anche quest’anno Aisla – Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica ha promosso “La Promessa”, serata benefica di divulgazione, sensibilizzazione e raccolta fondi. Tra momenti intensi e testimonianze di resilienza, la solidarietà ha segnato la serata con 350 mila euro raccolti, destinati a progetti di ricerca per sconfiggere la malattia.

https://www.youtube.com/watch?v=XxWzaH_ZHAI