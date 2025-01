Malena si è confidata a "Verissimo" parlando del suo ritiro dal Porno e della sua nuova vita in famiglia.

Malena Mastromarino, conosciuta con il solo nome di Malena è stata una delle stelle italiane nel mondo dell’hard conosciuta a livello internazionale. E’ tornata a parlare dopo l’addio al mondo dell’hard e lo ha fatto nel programma “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin.

“Pian piano Filomena ha preso il posto di Malena”

Malena ha voluto parlare del proprio addio al mondo del porno e di quali sono state le principali ragioni di questa scelta: “La vita ti mette di fronte ad alcuni episodi complicati: prima mi sono ammalata io, un problema di salute semplice, poi mia mamma. Piano piano – ha aggiunto – Filomena ha preso il posto di Malena”.

Ha voluto anche precisare la sua realtà legata a questo mondo che dall’esterno sembra facile ed alla portata di tutti: “Tutti pensano che sia bello, facile nel mio lavoro, ma a parte le luci e il set, ci sono anche gli spettacoli e le serate”.

Dietro questo stop un episodio molto triste che l’ha vista coinvolta in prima persona: “Io non potevo partecipare a una serata e l’agente che si occupava di quell’evento nel locale mi ha scritto ‘Tu ti vesti, prendi il treno e vieni a fare la serata’. Ero fisicamente impossibilitata, ma comunque non potevo dire di no”.

“Per adesso è un addio”

L’intervista è proseguita con un’analisi di quanto sta accadendo attualmente nella vita dell’ex attrice: “È lecito prendere una pausa, adesso è un addio perché mi sono resa conto che non c’è possibilità di cambiare il sistema e allora io ho deciso di tornare a casa da mia mamma e spero anche da mio papà”.

Malena quindi si è fermata al momento definitivamente dalla carriera di attrice a luci rosse, un settore che l’ha portata ad essere una delle stelle sistema. Chissà che nel futuro non arrivi il cambiamento che lei tanto spera possa accadere, così da vederla nuovamente felice e soddisfatta del proprio lavoro.