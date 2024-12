Un addio inaspettato

Filomena Mastromarino, conosciuta come Malena La Pugliese, ha annunciato la sua decisione di abbandonare il mondo del porno, lasciando molti a bocca aperta. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, l’attrice ha espresso il suo rammarico per il percorso intrapreso, affermando: “Credo che il porno sia stato uno sbaglio e sono certa di aver già pagato”. Queste parole rivelano un profondo ripensamento e una volontà di distaccarsi da un passato che, a quanto pare, non le ha portato la felicità sperata.

Le reazioni di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi, il noto regista e attore che ha lanciato Malena nel mondo del porno, ha commentato la sua scelta con un misto di dispiacere e comprensione. “È stata una grandissima, ci ha messo tutto, ma purtroppo è successo questo”, ha dichiarato, sottolineando il suo affetto per l’attrice. Siffredi ha anche rivelato che Malena si era allontanata dal settore già da due anni, suggerendo che la sua decisione non sia stata improvvisa, ma piuttosto il risultato di un lungo processo interiore.

Motivi dietro la scelta di Malena

Le ragioni che hanno spinto Malena a dire addio al porno sono molteplici e complesse. Secondo Siffredi, la morte del cugino Gabriele, a cui Malena era molto legata, ha avuto un impatto significativo sulla sua vita. “Era il suo miglior amico e da quel momento è cambiata”, ha affermato, suggerendo che questa perdita abbia minato la sua stabilità emotiva. Malena stessa ha parlato di come il mondo del porno non le appartenesse più, descrivendo un’atmosfera di solitudine e mancanza di umanità: “Una volta uscita dal set, nessuno si preoccupa più di te”.

Un nuovo inizio per Malena

Oggi, Malena desidera tornare a vivere come Filomena, cercando di riconnettersi con se stessa e trovare la pace interiore. Ha espresso il desiderio di distaccarsi da un passato che l’ha vista protagonista di una vita che non sente più sua. La sua storia è un monito per molte giovani donne che aspirano a entrare nel mondo del porno, avvertendole dei pericoli e delle illusioni che possono derivarne. “Mi sono fatta del male da sola come donna”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di una riflessione profonda su scelte di vita che possono sembrare attraenti ma che nascondono insidie.