Vi sono aggiornamenti in merito allo stato di salute del cantautore e alle eventuali conseguenze per il tour dopo il rinvio della data di Roma

Un malore improvviso ed il ricovero immediato per esami ed accertamenti medici. Sono ore non semplici per Angelo Branduardi, portato in una struttura nei pressi di Varese dove è assistito dai medici che hanno dato il via ad una serie di controlli clinici per stabilire le cause del malore e la terapia da seguire.

Il cantautore avrebbe dovuto esibirsi a Roma proprio nella giornata di domenica 9 novembre ma a seguito di quanto accaduto il concerto è stato inevitabilmente rinviato. Cosa succederà alle prossime date del tour e, soprattutto, come sta Branduardi? Tutti gli ultimi aggiornamenti.

Branduardi ricoverato dopo un improvviso malore: esami in corso, come sta

Il concerto di Roma è stato rinviato ad una prossima data a seguito di un malore improvviso che ha colpito l’amato cantautore Angelo Branduardi, ricoverato nei pressi di Varese a poca distanza dalla sua abitazione di Bedero Valcuvia, comune non lontano dalla Svizzera. Branduardi avrebbe dovuto esibirsi all’Auditorium Parco della Musica, concerto che fa parte del suo tour “Il Cantico” in varie città italiane ma a seguito del ricovero e dei relativi accertamenti clinici la data è stata posticipata.

Secondo quanto riferito da Leggo l’artista avrebbe manifestato, negli ultimi giorni, sintomi di affaticamento e debolezza noti come astenia e starebbe aspettando, nella struttura di Varese, gli esiti degli esami ai quali è stato sottoposto. Al momento la data al Teatro Goldoni di Venezia prevista per sabato 15 novembre resta confermata. Il concerto romano è stato invece spostato al 26 dicembre nella medesima location.