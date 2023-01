Malore fatale alla guida, si schianta contro un’altra auto e muore, tragedia in provincia di Caserta dove un 54enne si sente male ed “innesca”, purtroppo senza volerlo dato l’esito severo, un tamponamento.

I media locali spiegano che l’uomo avrebbe perso il controllo del proprio veicolo, presumibilmente a causa di un malore, per poi tamponare la vettura che lo precedeva.

Si schianta contro un’altra auto e muore

Alla fine di quella corsa incontrollata l’uomo si è fermato “a circa 300 metri dal punto d’impatto, privo di vita”. Il dramma della strada si è consumato in territorio di Cancello ed Arnone sulla Strada Provinciale 333, “all’altezza dello svincolo per la Strada Provinciale 18”.

Da quanto si apprende la vittima del presunto malore è un 54enne di Cancello ed Arnone che era alla guida di una Nissan Qashqai di colore bianco. L’uomo ha perso il controllo presumibilmente a causa di un malore, poi ha tamponato violentemente l’auto che lo precedeva, una Suzuki rossa.

L’arrivo di soccorritori del 118 e carabinieri

Dopo circa 300 metri poi il primo veicolo si è arrestato con il conducente che è stato trovato privo di vita nell’abitacolo della Nissan.

A quel punto gli altri automobilisti in transito hanno allertato soccorsi e forze dell’ordine: sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Casal di Principe a cui sono state affidate le indagini e con essi i sanitari del 118. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far nulla per la vittima.