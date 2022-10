Inutili i soccorsi ed il tempestivo ricovero all'ospedale Piemonte, malore improvviso mentre gioca a calcetto, addio al politico Gianfranco Minuti

Tragedia in Sicilia e malore improvviso mentre gioca a calcetto, addio a Gianfranco Minuti: il 51enne dirigente messinese di Fratelli d’Italia e presidente provinciale Asi è spirato in un momento di sport mentre si stava divertendo con gli amici. I medis piegano che la corsa d’urgenza all’ospedale è stata inutile e l’uomo di punta dell’Alleanza Sportiva Italiana e componente dell’esecutivo regionale di Fratelli d’Italia è deceduto.

Tutto è accaduto nella serata di giovedì in un campetto di Villafranca Tirrena, centro dove Minuti abitava con la famiglia.

Malore improvviso mentre gioca a calcetto

I soccorsi sono stati tempestivi come il trasporto all’ospedale Piemonte ma non c’è stato nulla da fare: Minuti sarebbe morto per un infarto fulminante. E le parole di cordoglio dei messinesi per Minuti sono state tante e sentite, fra le prime quelle del senatore Claudio Barbaro: “La comunità ASI questa mattina si è svegliata con la morte nel cuore.

Gianfranco Minuti, Presidente ASI di Messina ci ha lasciato per un infarto che lo ha colpito durante una partita di calcetto”.

Il ricordo dell’amico senatore Barbaro

E ancora: “Sono notizie che non vorremmo mai dare ma che come capo di quella grande famiglia che è per tutti noi l’ASI, ho il dovere di diffondere“. Ha chiosato Barbaro: “Gianfranco lascia una giovane moglie e un figlio di undici anni” e descrivendo il 51ene come “un imprenditore di successo, dirigente sportivo capace e propositivo e infine politico appassionato: della sua terra, della sua Italia e del nostro partito”.

Il funerale di Gianfranco Minuti si terrà oggi, sabato 15 ottobre alle 15 alla chiesa di Salice.