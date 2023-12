Inspiegabili e improvvisi malori hanno colpito alcuni operatori del 118 a Bologna. I malesseri sono stati manifestati da medici, infermieri e, addirittura, elicotteristi. A seguito degli episodi, un collega dei lavoratori che si sono sentiti male risulta essere indagato per aver somministrato loro della clotiapina.

Malori tra gli operatori del 118 a Bologna, un indagato: “Somministrava clotiapina”

Tra i sintomi principali avvertiti dai sanitari di Bologna sono stati segnalati dolori, torpori, svenimenti e anche vomito. In totale, in due mesi, sono stati registrati sette casi. Quella che in un primo momento poteva sembrare una coincidenza si è, poi, rivelata essere uno schema. Per l’accaduto, infatti, è indagato un operatore del 118 accusato di lesioni colpose.

Stando a quanto emerso dagli accertamenti della Procura di Bologna, pare che l’indagato abbia somministrato clotiapina, uno psicofarmaco, a sette colleghi tra la fine di agosto e la fine di ottobre 2023.

Le indagini sono state avviate nel momento in cui la Ausl ha presentato un esposto, insospettita e preoccupata per i malori segnalati dagli operatori. L’esposto è stato formalizzato dopo che l’azienda sanitaria ha escluso problemi legati alle condutture dell’acqua e all’impianto di areazione.

Le indagini

La svolta nell’inchiesta, poi, è arrivata dopo settimane in cui la preoccupazione tra i lavoratori della centrale operativa del 118 Emilia Est non ha fatto altro che aumentare. A destare agitazione sono stati in particolare alcuni malesseri che hanno riguardato degli operatori dell’elisoccorso, divenuti evidenti in fase di volo ossia in un momento estremamente delicato dell’intervento per soccorrere i pazienti.

Le testimonianze fornite dal personale sanitario hanno rivelato che, in alcuni casi, il personale medico e infermieristico colpito dai sintomi già accennati ha anche avuto difficoltà ad articolare frasi, cadendo in uno stato simil comatoso.