Situazione critica a Pescara

Le intense piogge che hanno colpito Pescara nelle ultime ore hanno portato a una situazione di emergenza, con il livello del fiume che ha superato la soglia rossa di allerta. La paura si è diffusa tra i cittadini, specialmente nelle aree vicine alla foce del fiume, dove rami e detriti hanno invaso le strade, rendendo difficile la circolazione per automobili e pedoni. Le autorità locali hanno dovuto intervenire rapidamente, istituendo divieti di transito e sosta in molte vie per prevenire ulteriori incidenti, compresi possibili crolli di alberi.

Chiusura di parchi e scuole

In risposta alla situazione allarmante, i parchi della città, tra cui la famosa Pineta Dannunziana, sono stati chiusi al pubblico. Inoltre, le scuole della zona hanno sospeso le attività per garantire la sicurezza degli studenti. La preoccupazione è alta, poiché il livello del fiume potrebbe ulteriormente aumentare nelle prossime ore a causa dell’apertura della diga di Alanno, aumentando il rischio di allagamenti.

Disagi in tutta la regione

Pescara non è l’unica città a fare i conti con il maltempo. Anche Chieti ha subito gravi danni, con il fiume Alento che è straripato, causando smottamenti e il crollo di un muro. Molti sottopassi sono stati chiusi poiché le pompe non sono riuscite a contenere l’acqua. La situazione è critica anche a Francavilla al Mare, dove l’acqua ha invaso cortili e garage, costringendo alla chiusura di tutti i sottopassi. La protezione civile e i volontari stanno lavorando incessantemente per evacuare gli animali dal canile municipale, dove un centinaio di cani sono stati messi in sicurezza.

Allerta gialla in tutto il Centro Sud

Le previsioni meteo non promettono miglioramenti. L’allerta gialla è stata estesa non solo all’Abruzzo, ma anche a Marche, Molise, Campania, Puglia, Calabria e parti di Umbria e Sicilia. Le autorità avvertono che nelle prossime 48 ore si prevedono piogge intense, temporali, grandinate e forti venti, rendendo necessario un monitoraggio costante della situazione. I cittadini sono invitati a prestare attenzione agli avvisi e a evitare spostamenti non necessari.