Oltre al traffico, sulle vacanze degli italiani si addensano, minacciose, le nubi del maltempo. Il ciclone Circe e l’allerta temporali rendono più difficoltoso l’esodo dei vacanzieri in marcia verso Sud. La Protezione civile ha lanciato l’allerta. Il primo fine settimana di agosto è da bollino nero.

Maltempo sull’esodo per le vacanze da bollino nero

Le autorità invitano tutti alla cautela. Il primo week-end di agosto rischia di diventare più complicato, e non solo per gli esodi e i rientri, per le code chilometriche previste, ma soprattutto per le previsioni meteorologiche instabili e imprevedibili, con possibili precipitazioni e fenomeni estremi da Nord a Sud.

Le previsioni meteo del weekend

Vento a raffiche e piogge intense, localizzate, mettono a rischio gli esodi chilometrici e i rientri previsti da domenica 6 agosto.

Sabato 5 agosto è già da bollino nero, con precipitazioni e temporali previsti che potrebbero intralciare l’esodo dei milioni di italiani che stanno viaggiando verso Sud.

Ma anche per chi sceglie il Nord Est il maltempo potrebbe flagellare molte zone del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. A Udine i vigili del fuoco hanno salvato decine di persone sorprese e intrappolate dalla piena del fiume Tagliamento. Le raffiche di vento hanno sradicato alberi in provincia di Pordenone. Danni anche a Gorizia e in Veneto, lungo il Pieve di Soligo. Capannoni scoperchiati anche a Milano e nella Brianza, con pericoli anche sull’arco alpino.

Il sole potrebbe tornare a sorridere al Centro e Sud Italia, ma solo da domenica, dove però resta l’allerta gialla e arancione.

Gli esperti suggeriscono di interrompere i viaggi dal Settentrione verso il Mezzogiorno d’Italia, o di non imbattersi in situazioni rischiose. Meglio proteggersi dai temporali in montagna (qui una guida) o evitare escursioni pericolose.