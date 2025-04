Allerta meteo per oggi 22 aprile 2025: le regioni a rischio maltempo

Allerta meteo per oggi 22 aprile 2025: le regioni a rischio maltempo

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione per oggi: le regioni coinvolte.

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione per la giornata di oggi, 22 aprile 2025, su diverse regioni. Ecco quali.

Le previsioni meteo per martedì 22 aprile 2025

Questo mese di aprile 2025 è stato fino a ora caratterizzato da tempo instabile. Il maltempo è stato protagonista per gran parte del mese un pò su tutta la penisola, ma in particolare ultimamente su alcune regioni del Nord, quali Piemonte e Veneto.

Previsto bel tempo su tutta l’Italia per la giornata di oggi, 22 aprile ma, dal pomeriggio il quadro meteorologico è destinato a cambiare. Ieri, infatti, la Protezione Civile ha diramato un allerta gialla e arancione per oggi in alcune regioni. Ecco quali.

Maltempo, allerta meteo per oggi 22 aprile 2025: le regioni a rischio

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi, 22 aprile 2025, un allerta meteo arancione su alcune regioni. Ecco quali:

Emilia Romagna : Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po e Pianura ferrarese;

Lombardia: Bassa pianura orientale;

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Da sabato dovrebbe arrivare una nuova tregua dal maltempo, specialmente al Centro-Nord.