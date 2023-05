Non solo Emilia Romagna, poi Marche e Toscana, adesso e per oggi il maltempo perdurante di maggio ha generato una allerta nel Torinese, dove il Po ha già rotto gli argini in due punti. Media ed agenzie spiegano che a Villafranca Piemonte e Cardè il più grande fiume d’Italia è uscito dal suo alveo ed è di fatto un sorvegliato speciale. Ansa per esempio comunica che dopo avere raggiunto il livello di guardia, 4 metri di altezza, il Po questa mattina è esondato a Villafranca Piemonte.

Maltempo, allerta nel Torinese: si teme il Po

Si tratta di una cittadina che si trova al confine tra le province di Cuneo e Torino. E da quanto si apprende sul tema delle esondazioni si sono verificate anche nel paese di Cardè. Attenzione, per ora e per fortuna nulla di paragonabile con il disastro romagnolo. Come ha precisato il sindaco di Cardè Matteo Morena si tratta di una piena ordinaria “La situazione è di allerta, ma sotto controllo. Abbiamo chiuso alcune strade, e manteniamo alta l’attenzione“.

Ecco alcune delle immagini del Po in queste ore.

⚠️☔️ Ecco la situazione del #Po ai #Murazzi di #Torino. Dai dati @ArpaPiemonte superato il livello di guardia a Carignano. Il colmo di piena sul Capoluogo è atteso per la serata. Intanto continua a piovere sulle #Alpi, superati i 300mm da inizio evento. #meteo #allertameteoPIE pic.twitter.com/ojf0OFoWAb — Andrea Vuolo (@andreavuoloo) May 21, 2023

++++MALTEMPO++++

Torino,si innalza il livello del Po: atteso per oggi il passaggio di piena. pic.twitter.com/RyMbqe0JIw

— Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) May 21, 2023

#allertameteoPIE Il Po continua il suo incremento di piena.

I Coc aperti sono diventati 90: 50 in provincia di Cuneo, 38 in provincia di Torino, più Casale Monferrato (AL) e Rocca d’Arazzo (AT).

All’opera 1170 volontari, che si occupano soprattutto di monitoraggio del territorio. pic.twitter.com/lBu6KR1eTR

— Protezione Civile Piemonte (@ProCivPiemonte) May 21, 2023

Il Po in piena Moncalieri Torino pic.twitter.com/cxzBXjK9zr

— Antonio🖤🤍🇺🇦 (@Antonio59150101) May 21, 2023

Tutte le strade chiuse per precauzione

Sono state chiuse a titolo precauzionale anche le strade provinciali tra Cardè e Villafranca e tra Cardè e Crocera di Barge, oltre alla statale Saluzzo-Pinerolo all’altezza di Staffarda. E d è stata anche chiusa, più a valle, al provinciale tra Faule e Pancalieri, sempre per la piena del Po.

La piena a Torino attesa per stasera

E a Torino città? Da quanto di legge per la mattina di oggi, 21 maggio, si è registrata una pausa nelle piogge e non sono segnalate criticità. La centrale operativa spiega che gli interventi dei Vigili del fuoco si sono limitati “a infiltrazioni dai tetti per guasti alle grondaie e per la rimozione di alcuni alberi pericolanti”. In città la piena del Po è comunque prevista in serata.