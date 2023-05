Maltempo, Cuneo: nella prima metà di maggio è piovuto più che negli ultimi 7 mesi

Le abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni portano sollievo alla siccità nella provincia di Cuneo ma causano anche rischi di allagamenti ed esondazioni. Nel weekend previste nuove piogge.

Maltempo nella provincia di Cuneo

“Se avessimo potuto trattenere anche solo una piccola parte dell’acqua dilavata via nei fiumi in seguito alle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni ci saremmo garantiti una buona riserva idrica in vista dell’estate.” Con queste parole, Coldiretti Cuneo aveva commentato l’ondata di maltempo che tra fine aprile e inizio maggio aveva portato la tanto attesa pioggia su tutta la Granda.

Non un evento isolato però, considerato che in seguito, in questa prima metà di maggio nella provincia di Cuneo, le precipitazioni hanno superato la somma di quelle osservate negli ultimi sette mesi.

Il pericolo di allagamenti ed esondazioni

Da un lato l’esigenza di colmare la siccità che ha caratterizzato questo territorio negli ultimi due anni, dall’altro il pericolo di allagamenti ed esondazioni. Come aveva osservato infatti la Coldiretti “La pioggia per essere di sollievo alla siccità deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti rovesci provocano danni con i terreni aridi che non riescono ad assorbire l’acqua che si allontana velocemente ingrossando torrenti e fiumi e provocando frane, fino a vere e proprie alluvioni.” Da qui l’esigenza della realizzazione di una rete di infrastrutture di trattenuta e accumulo.

Ancora piogge nel weekend

A fronte di quanto sta capitando in altri territori del nostro Paese, nella provincia di Cuneo si guarda dunque con una certa attenzione alle previsioni meteo del fine settimana che ipotizzano tra venerdì e domenica accumuli precipitativi in una situazione di maltempo che ha caratterizzato il territorio in questa prima metà di maggio: soltanto cinque giorni fa, una violenta grandinata ha colpito Cuneo e Torino, facendo registrare disagi e danni alle coltivazioni.