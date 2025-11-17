Maltempo provoca frana a Cormons: allagamenti e interventi della Protezione Civile. Chi era il disperso trovato morto.

Una violenta frana ha travolto la frazione di Brazzano di Cormons, nel Goriziano, causando un ferito, due dispersi e danni diffusi alle abitazioni. L’evento, scatenato da un’ondata di maltempo eccezionale, ha messo in luce la fragilità del territorio friulano e l’urgenza di interventi rapidi della protezione civile. L’ANSA ha diffuso la notizia del ritrovamento di un corpo: ecco chi era la vittima.

Emergenza maltempo in Friuli Venezia Giulia

L’ondata di forti piogge che ha colpito il Friuli Venezia Giulia nelle ultime ore ha provocato danni ingenti in tutta la provincia di Gorizia e in altre zone, con l’esondazione dei fiumi Torre e Judrio e smottamenti in più località. La Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di emergenza, richiedendo il supporto nazionale per fronteggiare la situazione critica, che ha portato allo sfollamento di circa 300 persone nella frazione di Versa.

Interventi di soccorso sono in corso anche a Palmanova, Trivignano Udinese e Manzano, dove i vigili del fuoco stanno aiutando residenti e automobilisti intrappolati dall’acqua. La viceministra dell’Ambiente, Vannia Gava, e il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, hanno espresso solidarietà alle famiglie colpite, mentre il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha assicurato il sostegno delle squadre di soccorso della sua regione.

L’allerta rimane elevata, con livello arancione per l’Isontino, la Bassa Friulana e il Medio Friuli, e giallo per l’Alto Friuli, segnalando il persistere del rischio per le comunità locali.

Maltempo, frana travolge case a Cormons: recuperato il corpo di un disperso

Nella frazione di Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia, i soccorritori hanno ritrovato senza vita il corpo di Quirin Kuhnert, 32enne cittadino tedesco originario di Monaco, travolto dalla frana che ha colpito la sua abitazione. Kuhnert, gestore di un’attività enogastronomica locale, aveva condiviso poche ore prima sui social immagini preoccupanti della colata di fango e dell’acqua che scendeva dalle montagne, anticipando la tragedia.

I vigili del fuoco, insieme a squadre di soccorso specializzate provenienti da altre regioni, hanno perlustrato senza sosta le macerie fino al ritrovamento del corpo. L’uomo sarebbe uscito di casa nella notte per prestare aiuto a un’anziana vicina, Guerrina Skocaj di 83 anni, ma è stato sorpreso dalla frana che ha travolto l’area circostante. La notizia della sua morte è stata confermata dal prefetto di Gorizia, Ester Fedullo, all’ANSA.