Maltempo in arrivo: piogge intense e allerta in tutta Italia

Una settimana di piogge intense e rischio allagamenti in diverse regioni italiane.

Una settimana di maltempo in arrivo

Il maltempo si prepara a colpire l’Italia con una serie di perturbazioni atlantiche che porteranno piogge intense e un significativo abbassamento delle temperature. A partire da lunedì 14 aprile, un fronte freddo proveniente dal Nord Atlantico si farà sentire in tutto il paese, portando con sé condizioni meteorologiche avverse. Le regioni più colpite saranno Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana, dove si prevede un rischio elevato di allagamenti e frane, specialmente nelle aree montane e collinari.

Previsioni dettagliate per le prossime giornate

Le previsioni indicano che le piogge continueranno a intensificarsi nei giorni successivi. Martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 aprile, le regioni maggiormente esposte a fenomeni alluvionali saranno ancora Piemonte, Liguria, Lombardia, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio. Si stima che in alcune aree potrebbero cadere fino a 300 mm di pioggia in poche ore, un quantitativo che normalmente si accumula in tre mesi. Questo aumento repentino di precipitazioni potrebbe causare gravi disagi e mettere a rischio la sicurezza dei cittadini.

Impatto delle condizioni meteorologiche

Il vento caldo di Scirocco, che soffierà impetuoso su tutte le regioni, contribuirà a un repentino aumento delle temperature, creando un contrasto con le piogge in arrivo. Lunedì 14 aprile, il maltempo si diffonderà progressivamente al Nord, mentre al Centro si registreranno piogge diffuse nel pomeriggio. Al Sud, le precipitazioni saranno perlopiù deboli. Martedì 15, il Nord sarà caratterizzato da instabilità diffusa, mentre al Centro si prevedono rovesci su Tirreniche e Sardegna. Mercoledì 16, la situazione peggiorerà ulteriormente al Nordovest, mentre il Centro vedrà un’instabilità marcata sul versante tirrenico e in Sardegna, con il Sud che rimarrà per lo più soleggiato.