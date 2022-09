Maltempo in Emilia-Romagna: allagamenti a Cesenatico. Ormeggio di una nave spezzato a Ravenna

L'allerta maltempo continua a persistere sulla nostra penisola. Allagamenti a Cesenatico. A Ravenna il vento spezza l'ormeggio di una nave.

Dopo la tragica alluvione nelle Marche di qualche giorno, è ancora allarme maltempo in diverse regioni italiane. In Emilia-Romagna sono stati segnalati allagamenti nella zona di Cesenatico. A Ravenna, il forte vento ha spezzato gli ormeggi della nave da crociera Viking Sea.

L’imbarcazione con a bordo 870 passeggeri ha rischiato di sbattere contro le banchine.

Nave da crociera rompe gli ormeggi a Ravenna

Proprio a Ravenna, nella mattinata di sabato 17 settembre, l’imbarcazione che si trovava regolarmente attraccata al porto, a causa della forza eccezionale delle raffiche di bora, ha spezzato gli ormeggi.

Particolarmente delicate le operazioni di soccorso di recupero della nave che, stando a quanto si apprende, sono durate circa 4 ore. Intorno alle 12.30 circa con la diminuzione dell’intensità del vento, è stato possibile riportare nuovamente la nave alla banchina grazie ad una manovra complessa. Per le persone a bordo non ci sono state per fortuna conseguenze. La Viking Sea, infatti, potrà nuovamente ripartire non appena la situazione meteorologica sarà favorevole.

Allagamenti Cesenatico, vento e piogge colpiscono il litorale

L’ondata di maltempo ha interessato anche diverse aree della provincia di Forlì-Cesena, tra cui Cesenatico: qui si sono verificati allagamenti su viale Carducci. Segnalati anche la caduta di un albero a Forlì che nell’impatto ha bloccato la carreggiata. ll comune di Cervia, attraverso una comunicazione diramata dalla Protezione Civile ha fatto sapere che è prevista l’attenuazione dei fenomeni metereologici nelle prossime ore.

“Tuttavia permangono condizioni di pericolo sulle strade per la circolazione, per cui vi invitiamo a non spostarvi e rimanere in casa anche per questo pomeriggio. Occorre ancora prudenza! I nostri tecnici, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine e i volontari, sono ancora al lavoro e necessitano di operare in sicurezza per ripristinare la normalità”, è quanto si legge ancora dal comunicato.

Infine il primo cittadino di Savignano, Filippo Giovannini, ha scritto su Facebook: “Vigili del Fuoco, Gruppo Comunale di Protezione Civile e Polizia Locale stanno intervenendo per liberare le sedi stradali di via Togliatti, via Emilia altezza Villa Rasponi Spalletti, via Rubicone Destra altezza Solco/HERA, via Sogliano da grossi rami e/o alberi”.