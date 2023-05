Maltempo in Emilia-Romagna, due neonate salvate dai vigili del fuoco

Il maltempo sta impervesando sull’Italia e sta creando diversi disagi soprattutto in Emilia-Romagna. Circa 500 vigili del fuoco sono intervenuti in queste ore, coadiuvati dalla protezione civile, per mettere al sicuro la popolazione. È questo il caso delle due neonate portate in salvo a Castrocaro Terme. Purtroppo, però, nonostante i tanti sforzi, si sono già registrate delle vittime.

Emilia-Romagna, il maltempo mettere in pericolo due neonate: salvate dai vigili del fuoco

Una storia a lieto fine, fortunatamente, arriva da Castrocaro Terme, dove i vigili del fuoco hanno salvato due neonate bloccate con la famiglia nella casa allagata. Il profilo twitter dei caschi rossi ha postato la buona notizia sui social: “A salvare le due bimbe e i genitori è stato l’equipaggio dell’elicottero Drago150 di Bologna. Nella foto sono entrambe al sicuro e sorridenti.”

Tre morti e quattro dispersi: il bialncio

Purtroppo, però, non tutti sono stati così fortunati. È il caso, per esempio, del 70enne trovato morto questa mattina nella sua casa nel Cesenate. Sorte simile anche per altre due vittime, una originaria di Forlì e l’altra di Cesantico. Oltre ai tre morti, le autorità hanno fatto sapere di essere alla ricerca di almeno altri 4 dispersi.