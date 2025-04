Maltempo in Italia: disagi e danni in diverse regioni

Situazione critica in Piemonte e Valle d’Aosta

Il maltempo ha colpito duramente il Piemonte e la Valle d’Aosta, causando gravi disagi e danni in numerosi comuni. In Valle d’Aosta, 37 comuni su 74 hanno subito interruzioni nella fornitura di elettricità a causa di alberi caduti sulle linee elettriche. Le operazioni di ripristino sono complicate dalla difficoltà di accesso alle zone colpite. Il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha dichiarato che la situazione è sotto controllo, ma sono necessari interventi urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini.

In Piemonte, la situazione è altrettanto allarmante. Le forti piogge hanno provocato l’esondazione di fiumi e torrenti, con il Po e il Sesia che hanno superato i livelli di guardia. Le autorità locali hanno chiuso diverse strade e ponti per precauzione, mentre i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per frane e allagamenti. Il sindaco di Casale Monferrato ha avvertito della possibilità di misure di emergenza a causa dell’innalzamento dei livelli idrici.

Disagi nei trasporti e evacuazioni

Il maltempo ha causato anche gravi disagi ai trasporti. In Piemonte, la circolazione ferroviaria è stata sospesa su diverse linee a causa di allagamenti e frane. Trenitalia ha attivato servizi sostitutivi con autobus per garantire la mobilità dei passeggeri. In Valle d’Aosta, la chiusura di strade regionali ha isolato alcune località, rendendo difficile l’accesso ai soccorsi.

Inoltre, a Castellamonte, nel Torinese, cinque famiglie sono state evacuate a causa di frane e smottamenti. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità locali, che stanno lavorando per garantire la sicurezza dei residenti e per ripristinare i servizi essenziali.

Previsioni meteo e allerta continua

Le previsioni meteo indicano che il maltempo continuerà a interessare l’Italia, con piogge diffuse e possibili temporali nelle prossime ore. Le autorità hanno emesso allerta gialla in diverse regioni, invitando i cittadini a prestare attenzione e a limitare gli spostamenti non necessari. Il presidente della Regione Piemonte ha chiesto un monitoraggio costante della situazione e ha attivato la Protezione Civile per far fronte all’emergenza.

In Liguria, la situazione è altrettanto critica, con forti venti e mareggiate che hanno causato danni alle infrastrutture. Le autorità locali stanno lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini e per ripristinare i servizi interrotti. La popolazione è invitata a seguire le indicazioni delle autorità e a rimanere informata sugli sviluppi della situazione.