Maltempo in Italia: emergenze e previsioni per il fine settimana

Un fine settimana di piogge e frane

Il fine settimana appena trascorso ha visto l’Italia alle prese con un’ondata di maltempo che ha colpito in particolare alcune regioni già segnate da precedenti alluvioni. Le forti piogge hanno causato frane e smottamenti, rendendo necessarie evacuazioni e interventi da parte dei vigili del fuoco. La situazione è stata particolarmente critica in Lombardia, Liguria e Toscana, dove le autorità hanno dovuto affrontare emergenze significative.

Emergenza a Cataeggio di Val Masino

A Cataeggio di Val Masino, in provincia di Sondrio, circa 300 persone sono state evacuate a causa del movimento di una frana. Questo piccolo comune valtellinese ha visto la sua popolazione ridotta a meno della metà, con gli sfollati costretti a lasciare le proprie abitazioni. Fortunatamente, nel pomeriggio di domenica, la situazione ha iniziato a migliorare, permettendo il rientro degli evacuati e la riapertura della strada provinciale che porta al paese.

Frane e allagamenti in Liguria e Toscana

In Liguria, la situazione non è stata meno drammatica. A Taggia, una frana ha costretto all’evacuazione di una madre e suo figlio, mentre a Genova i vigili del fuoco hanno dovuto intervenire per ripulire il sottopasso del Brin, allagato da oltre un metro d’acqua. Anche in Toscana, l’allerta per rischio idrogeologico è passata da arancione a gialla, ma le frane e gli smottamenti hanno continuato a causare disagi, con strade bloccate e abitazioni a rischio.

Previsioni meteo: cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Le previsioni meteo indicano che il maltempo non è ancora finito. Piogge intense potrebbero continuare a colpire Liguria, Lombardia ed Emilia Occidentale, con nuove nevicate attese nelle zone alpine. I venti caldi di scirocco provenienti dal Nord Africa porteranno un aumento delle temperature, ma non prima di aver lasciato il segno con ulteriori perturbazioni. La situazione rimane sotto osservazione, con le autorità pronte a intervenire in caso di necessità.